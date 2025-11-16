Keresés

Brutális ámokfutás Üllőtől Pusztavacsig – fegyveres rablót fogtak el a rendőrök

2025. november 16., vasárnap 16:05 | MTI

Elfogtak a rendőrök egy ámokfutó fegyveres rablót egy pusztavacsi tanyán - közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a rendőrség honlapján.

A 23 éves újhartyáni férfi november 10-én egy ismerősével iszogatott annak az üllői házában, majd hajnalban a gyanú szerint elvette a nő kocsikulcsát, és az udvarról elvitte a rendszám nélküli autóját, amelyben egy gáz-riasztópisztolyt talált.

Másfél óra múlva Pilisen az autó balesetet szenvedett és felborult. A férfi kiszállt a roncsból, és megállásra kényszerített egy arra haladó autót, amely emiatt megpördülve a szemközti sávba csúszott. Az elkövető a pisztollyal kiszállásra kényszerítette a sofőrt, majd a 63 éves férfit az úton hagyta és a kocsijával Monorierdőre hajtott. Ott egy ismerősétől a fegyverrel fenyegetőzve elvette az autókulcsát, majd a járművel elhajtott.

Az ámokfutó ellen még aznap körözést adtak ki, a rendőrök a polgárőrökkel közösen keresték. Az erdőben rá is találtak, de a férfi a gépkocsival a polgárőrök autójának ütközött, majd elfutott.

Másnap egy vadásztársaság tagjai is csatlakoztak a kereséshez. Ekkor telefonon bejelentést kaptak egy pusztavacsi tanyáról, ahol egy nő a rendőrség felhívása alapján felismerte a gyanúsítottat. A férfi a bejelentő autójában aludt a tanya udvarán.

A gyanúsítottat elfogták és előállították, az ámokfutó drogtesztje pozitív eredményt mutatott. A férfit a rendőrök őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, ellene többrendbeli fegyveres rablás és jármű önkényes elvétele miatt indult büntetőeljárás.

