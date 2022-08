Botrány Budapesten: Drámai módon hunynak el a kutyák

Megosztás itt:

A Metropol elsőként foglakozott a budavári kutyafuttató problémájával. Sok kutya esik le a magas helyről, annak ellenére, hogy kutyafuttatónak éppen az a lényege, hogy teljes biztonságban sétáltathassuk házikedvencünket. A futtató alatt 10 méter mélyen található betonparkolóba már több tucat kutya zuhant le és vesztette életét. A legfrissebb szerencsétlenség július 28-án este történt, Gino, a lagotto kutyus belehalt a zuhanásba. A lap felkereste dr. Sándor Péternét a Budavári Önkormányzat képviselőjét, aki szerinte a kutyákra és a gyerekekre is veszélyt jelent a meredek várfal.

A legutolsó közgyűlésen én felvetettem ezt a problémát a polgármesterasszonynak, de nem igazán válaszolt a kérdésemre

– fogalmazott.

„Nem tartom a Tóth Árpád sétányt működőképes kutyafuttatónak"

„A Tóth Árpád sétányra ki van téve másfél éve minden sarokra egy tábla, hogy reggel kilenctől sötétedésig, csak pórázon lehet sétáltani a kutyát. Egy kutyafuttatóban pórázzal kutyát futtatni elég érdekes dolog szerintem. Semmiféleképpen nem tartom a Tóth Árpád sétányt működőképes kutyafuttatónak” - mondta a képviselőasszony, aki hozzátette, hogy a gazdák nem is tartják be ezt a szabályt, ezért is történhet ennyi baleset. A képviselő próbálkozásai ellenére a kerület vezetése nem foglalkozik kellőképpen az I. kerületi kutyások helyzetével.

„Toklászos esetünk minden nap van"

Hámori Zsolt I. kerületi állatorvos elmondta a Metropolnak, hogy a toklászok miatt visznek hozzá a leggyakrabban kutyákat.

„Toklászos esetünk minden nap van, leggyakrabban a kutyák fülében és lábuk közt szokott előfordulni” - mondta az állatorvos.

Újabb tragédia történt a vári kutyafuttatóban

„Hazafelé tartottunk már a kislányommal és a feleségemmel, amikor egy gyors pisire elengedtem a kutyát" - kezdte a beszámolót István, Gino gazdája a Budavári kutyás balesetek Facebook csoportban. „Eddig csak max, ha volt egy magas emelvény, akkor az első két lábával felállt, de itt érthetetlen módon nem is gondolkozott, hanem nekifutott és már ugrott is. A jelzőtáblákat én este nem is vettem észre, és sajnos nem is hallottam a veszélyforrásról."

A kutya gazdái azonnal állatkórházba szállították, de sajnos reggelre megállt a kutya szíve.

A Facebook poszt alatt a hozzászólók többsége nem érti, hogy miért nem történik semmi a kutyák biztonsága érdekében.

„Még hány kutyának kell “meghalnia” hogy valami történjen? Igaz erre mondják azt ezek “csak” kutyák. Igen nekik a gazdáiknak családtagok" - írta Andrásné.

„Mérnökként ránézve erre a falra kapásból azt mondanám, hogy semmiféle balesetvédelmi szabványnak nem felel meg. A korlátokra és mellvédfalakra nem véletlenül igen szigorú előírások vonatkoznak. Egy szabályos korlát, mellvéd minimum 95 cm magas. Az, hogy ez fal csak 70 cm körül van, ráadásul kifelé lejt a teteje, szabálytalan és rendkívül balesetveszélyes" - számolt be Melinda.

„Lekéne szedni, hogy sötétedés után lehet póráz nélkül sétáltatni. Egyrészt kb. senki nem tartja be, aki jampi gazdinak tartja magát, másrész egy csomó olyan ember sétáltatja amúgy is póráz nélkül, aki nem tudja visszahívni a kutyáját. Nem hiszem el, hogy ne lenne elég, ha ráraknak egy 5, vagy akár 10 méteres pórázt a kutyára" - fejtette ki véleményét Dániel.

Benji, a foxi-agár kutyus 2021. áprilisában ugrotta át az Anjou bástyánál található alacsony várfalat és zuhant le a 10 méteres mélységbe. Benji belső vérzést szenvedett, de az orvosok megmentették az életét.Fotó: Facebook

Több évtizedes történet számokban

Az elmúlt 7 évben 23 kutya zuhant le az alacsony falról

Már 1996 és 1998 között is fennállt a probléma, 3-4 ilyen eset történt

Van olyan állatorvos is, aki még 1986-os esetre is emlékezett

Az önkormányzat nagyjából 10 éve engedélyezte, hogy az Anjou sétány kutyafuttató is legyen

