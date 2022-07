Botrány a budai éjszakában: kidobták a klubból a magyar sztárénekest

Megosztás itt:

Kállay-Saunders András szeret mulatozni, amivel az égvilágon semmi probléma nincsen, a minap viszont sikerült igencsak túltolnia a bulit.

Az énekest és a haverjait állítólag ki kellett dobni őket egy ismert és népszerű budai szórakozóhelyről, mivel botrányosan viselkedtek és még súlyos kárt is okoztak – írta a promotions.hu.

"Kállay-Saunders Andrásék nem bírtak magukkal, folyamatosan piáltak, hangoskodtak és már rugdosódtak is... Többször is rájuk szóltak, hogy vegyenek vissza a tempóból, de ez rohadtul nem érdekelte őket, egyre rosszabb lett a helyzet, tök gáz volt az egész. Aztán odáig fajultak a dolgok, hogy az egyik haverja konkrétan széttört egy asztalt... Nyilván rögtön rájuk szóltak, hogy húzzanak el, de a srác ezek után még akadékoskodott meg ellenállt is, szóval nem csodálom, hogy a biztiőr lenyomta őt a földre. Jól is tette, öröm volt nézni, ahogy kidobják őket... Nagyot csalódtam Kállay-Saundersben"

- panaszkodott a szemtanú.

Fotó: Facebook

Ripost