Bosszantották a gyerekek, kést rántott

Benkő Tibor honvédelmi miniszter közölte: minden magyar állampolgárt sikerült kimenekíteni, valamint az elmúlt 18 évben a magyar katonákat segítő összes afgán állampolgárt, aki jelezte, hogy el akarja hagyni Afganisztánt. Végtelenül nehéz volt a katonáinknak lekövetni, megtalálni és kimenekíteni mindenkit Afganisztánból - mondta a honvédelmi miniszter Magyarország élőben című műsorunkban. Benkő Tibor közölte: a katonák 540 embert mentettek ki az ázsiai országból, akik már mind itt vannak Magyarországon. Történelmi akciót hajtottak végre a magyar honvédség katonái - értékelte az afganisztáni kimenekítési akciót Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka. 189 új fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, elhunyt egy beteg. A beoltottak száma 5 millió 725 ezer, közülük 5,5 millió fő már a második oltását is megkapta. A tanév közeledtével a higiéniás és alapvető egészségvédelmi szabályok fokozott betartására kérte az iskolákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 1 millió 191 ezren vettek részt a járvány utáni életről szóló nemzeti konzultációban - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Az Operatív Törzs felügyeli az eucharisztikus kongresszust - írja a Magyar Nemzet. A lap rámutat: a szervezet semmilyen formában nem szól bele az egyház által rendezett programokba, vagy azok tartalmába, a testület elsődleges feladata a látogatók biztonságának szavatolása. A főpolgármester azt javasolja, hogy a Fővárosi Közgyűlés vonja vissza a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez adott hozzájárulását. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője szerint Karácsony Gergely a budapesti dugókról próbálja elterelni a figyelmet azzal, hogy vissza akarja vonni a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság megrendezéséhez adott hozzájárulást. Karácsony Gergely nem egy markáns vezető, bár annak szeretne látszani - mondta Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Karácsony Gergely megbénította Budapestet a rosszul szervezett beruházások miatt - erről beszélt híradónknak az V. kerületi polgármester. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint üdvözlendő a 14 év alattiak ingyenes közlekedésére vonatkozó törekvés, ugyanakkor a forgalom-technikai módosításokat értelmetlennek nevezte. A sikeres járványkezelés nyomán Magyarország az elsők között lábalt ki a válságból - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Több mint 110 ezer rászoruló diáknak osztanak ki ingyenes tanszercsomagot a tanévkezdésre - közölte a lebonyolító Klebelsberg Központ elnöke. Az erdésztársadalom egy családként járul hozzá nemzetünk egységéhez - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlésének megnyitóján. Júliusban 4 millió 704 ezer volt a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma - közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliek száma 189 ezer volt júliusban, a 3,9 százalékos munkanélküliségi ráta 0,1 százalékponttal csökkent az előző hónaphoz és 0,6 százalékponttal az egy évvel korábbihoz mérve - közölte a KSH. Varga Judit igazságügyi miniszter szerint a jövőben a migráció, a klímapolitika és a gender-téma határozza meg az „európai körképet”. A magyar kormány büszkén vállalt feladata, hogy segíti a keresztény közösségek boldogulását - jelentette ki Orbán Balázs államtitkár. A magyar külpolitika egyik mindenkori fókuszában kell lennie a határon túl élő magyar nemzeti közösségek támogatásának - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az elmúlt időszakban Afganisztánban történtek bebizonyították, milyen fontos a nemzeti haderő, a nemzeti öntudat, a nemzeti képesség megteremtése - közölte a honvédelmi miniszter az M1-en. Legalább két robbantás történt az afgán főváros,repülőterének környékén - közölte az amerikai védelmi minisztérium. Tizenháromra emelkedett a kabuli repülőtérnél elkövetett terrorcselekményben meghalt amerikai katonák száma, miközben amerikai médiumok szerint már száz fölé emelkedett a két robbantásos merénylet és az azt követő tűzpárbaj halálos áldozatainak száma. A tálibok szóvivője elítélte a kabuli repülőtérnél történt terrortámadásokat. A kabuli repülőtérnél elkövetett robbantásokban megölt emberek közül legalább 28 a tálib mozgalom tagja volt - mondta egy tálib tisztségviselő a Reuters hírügynökségnek. Az afgán fővárosban történt terrortámadásért a tálibokkal szemben álló Iszlám Állam vállalta a felelősséget. A legalább tucatnyi amerikai életet követelő halálos támadás nem változtat az evakuációs terveken, az Egyesült Államok a hónap végéig kivonja csapatait Afganisztánból - mondta Joe Biden amerikai elnök. A német hadsereg befejezte a tálib fordulat miatt távozók kimenekítését Kabulból. A jelenlegi francia hadművelet Afganisztánban teljesen véget ér péntek este, mert azt követően nem tudnak kimenekítéseket végrehajtani a kabuli repülőtérről - jelentette be Jean Castex miniszterelnök. Romániában augusztus közepéig csaknem annyi menedékkérelmet nyújtottak be az országba többnyire illegálisan, Szerbia felől érkezett migránsok, mint tavaly egész évben, ebben az ütemben év végéig számuk a tízezret is meghaladhatja. Több mint ezren kötöttek ki ismét néhány nap alatt Lampedusa szigetén, az érkezők áthelyezését a járványhelyzet is nehezíti a helyi sajtó beszámolói szerint. Lett határőrök erővel próbáltak kitoloncolni afgán migránsokat fehérorosz területre - közölte a minszki határvédelmi bizottság. A koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 214,5 milliót, a halálos áldozatoké a 4,4 milliót a világon. Az új típusú koronavírus ellen védettek arányának növelése érdekében szeptembertől a belga főváros több nagyáruházában is lehetőség nyílik az oltásra. Az ausztráliai Új-Dél-Wales államban a világjárvány kezdete óta először haladta meg az ezret az egy nap alatt diagnosztizált új koronavírusos fertőzöttek száma. Legalább 60 ember megsérült a kazahsztáni Zsambil megye egyik katonai körletében bekövetkezett robbanásokban. Vádat emeltek az ukrán határszakaszon korrupciós bűncselekményeket elkövető tizenhat volt pénzügyőr ellen. Egy ember meghalt, többen pedig megsérültek egy balesetben a 88-as úton Sárvárnál. Megkapták a vasúthatósági engedélyt a Hódmezővásárhely-Szeged tramtrain járművei, így megkezdődhet az ötvenezer kilométeres futópróba, a tesztet mind az öt hibrid villamos szerelvénynek hiba nélkül kell teljesítenie - írta a Magyar Nemzet. Veres Amarilla aranyérmet szerzett a kerekesszékes vívók párbajtőrversenyében a tokiói paralimpián. Szvitacs Alexa bejutott az elődöntőbe az asztaliteniszezők S9-es kategóriájában a tokiói paralimpián, ezzel már biztos érmes. Férfi jégkorong olimpiai selejtező: Franciaország - Magyarország 5:3 Férfi kézilabda SEHA Liga: Telekom Veszprém - RK Nexe (horvát) 30:25, a veszprémi csapat bejutott a négyes döntőbe. Az olasz válogatott 3:0-ra legyőzte a svájci csapatot a női röplabda Európa-bajnokság zadari csoportjában, így a magyar válogatott nyolcaddöntőbe jutott. Jani Réka bejutott a selejtező utolsó fordulójába az amerikai nyílt teniszbajnokságon.