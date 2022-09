Borzalmas dolog látott napvilágot a napokkal ezelőtt eltűnt 7 éves kisfiúról

Megosztás itt:

Halálra rémültek a túrázók a coloradói Denverben, miután egy ösvényen egy hétéves kisfiú holttestére bukkantak. Azonnal jelentették a hátborzongató esetet a rendőrségnek, akik elkezdték felkutatni a szülőket. Két hétig tartott a keresés, mire sikerült azonosítaniuk a gyermeket, majd pedig a családját. A közzétett fantomkép alapján a család egyik barátja hívta fel a rendőröket, hogy szerinte a gyermek Liam Husted lehet. A DNS vizsgálat pedig igazolta a sejtését.

Időközben Husted apja jelentette a rendőrségen felesége és fia eltűnését. A férfi azt állította, hónapokkal korábban, egyszer csak arra ért haza, hogy a párja összepakolt és egyetlen üzenetet hagyott hátra: miszerint elment új otthont keresni. Az apa akkoriban azért nem jelentette be az eltűnésüket, mivel az üzenetet nem találta gyanúsnak. A férfi azt is elárulta a nyomozóknak, hogy úgy tudja, Samantha Moreno-Rodriguez Las Vegasba indult a fiukkal. Ám a nő az eltűnése utáni napokban már egyedül jelentkezett be egy denveri szállodába.

A két nyom, valamint a fiú személyazonosságát megerősítő DNS-nyomok egyértelművé tették az anya bűnösségét. Moreno-Rodriguez eredetileg ártatlannak vallotta magát Husted meggyilkolásában, de végül a rendőri nyomás alatt megtört. A nő bevallotta, hogy megfojtotta a fiát, a holttestétől pedig megszabadult. Azonban arra nem tudott magyarázatot adni, mi vette rá ekkora borzalomra - tudta meg a Crime Online.

Borsonline