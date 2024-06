Börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, aki robbantással fenyegetőzött

A fenyegetést követően a Pénzügyminisztérium két épületét is kiürítették, azokat tűzszerészek átvizsgálták, azonban robbanószerkezeteket nem találtak. Az épületek átvizsgálása mintegy három és fél óráig tartott, a kiürítésük több mint 1300 embert érintett. A fővárosi rendőrök az elkövetőt azonosították és még aznap őrizetbe is vették - írta a főügyészség.

