Börtönbe kerülhet Shakira

A kolumbiai énekesnő közel 6 milliárd forintnyi adót nem fizetett be a spanyol államnak. A kérdéses összeg 2012 és 14 között szerzett jövedelmére vonatkozik. Amennyiben bűnösnek találják, súlyos pénzbírság és akár börtönbüntetés is várhat rá. Shakira most azt próbálja bizonyítani, hogy a tárgyalt időszakban nem tartózkodott életvitel-szerűen Spanyolországban. Ez az alibi azonban gyenge lábakon áll, 2012-ben ugyanis már házat is vásárolt Barcelonában, ahol korábbi élettársával a sztárfutballista Gerard Piquével élt.