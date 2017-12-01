2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Bombát találtak a potsdami karácsonyi vásáron

Hír TV

2017. december 1., péntek 17:37, frissítve: péntek 17:49

A német rendőrség egyelőre nem osztott meg további részleteket.

Az AFP hírügynökség közölte a hírt Twitteren, miszerint a német rendőrség egy bombát talált a potsdami karácsonyi vásáron.

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bombaPotsdamNémetország

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