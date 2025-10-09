Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 09. Csütörtök Dénes napja
Jelenleg a TV-ben:

Kormányinfó

Következik:

Kormányinfó után 11:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Bizarr küldetés: betörtek a szegedi Csillag-börtönbe

2025. október 09., csütörtök 09:18 | MTI
Csillag börtön büntetés-végrehajtási intézet szegedi Csillag börtön Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség

Vádat emeltek egy férfival szemben, aki tavasszal bemászott a Szeged központjában található büntetés-végrehajtási intézetbe - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t.

  • Bizarr küldetés: betörtek a szegedi Csillag-börtönbe

Saághy Flóra közölte, a vádirat szerint a férfi május 7-én éjszaka ittasan, a börtön utcai kerítésén átmászva jutott be az intézmény őrzött területen kívüli részére. A pártfogó felügyelői épületrész több irodájának az ajtaját is felfeszítette, megrongálta, majd távozott. Ezzel mintegy 150 ezer forint kárt okozott a büntetés-végrehajtási intézetnek.

Az ügyészség a vádlottat kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja. Tettének beismerése és a tárgyaláshoz való jogáról való lemondás esetére vele szemben 30 nap elzárás kiszabását indítványozták.

A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni - tudatta az ügyész.

Forrás: MTI

Fotó: delmagyar.hu

További híreink

Nyugdíjasok figyelem! – Így verhetik át, ha utalvánnyal fizet

Lázár János: Bomba-bejelentés! Autóipari óriásgyár épül Pécsen – Kellett az M6!

Dibusz után újabb Fradi-focista hagyta ott a válogatottat

A liverpooli sajtó meglepő dolgot állít Kerkezről, Slotnak súlyos döntést kell meghoznia

Szinte ingyen adja a Lidl: csak 1000 forintba kerül a 3 darabos szett

Sonderkommando Erdélyből

Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó

Porszívókért adta fel az Aranylabdáról szőtt álmait a futballcsillag

Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP

További híreink

Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ezt ezerszer gondolják át” – Moszka kőkemény üzenetet küldött az esetleges Tomahawk-átadás kapcsán Washingtonnak
2
Riasztás – Kaszás Nikolett halála – a rejtély nyomában járt stábunk + videó
3
Nagy Feró osztott-szorzott és úgy döntött, hogy nem lép fel Puzsérék tüntetésén – pedig hívták + videó
4
Von der Leyen bukása Európa érdeke – ma szavaz az EP
5
Az olasz kormánypártok szerint az EP Orbán Viktornak akart üzenni Salis felmentésével + videó
6
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
7
Megbuktatható-e Ursula von der Leyen? + videó
8
Lecsapnak az Antifára: Washingtonban is a teljes tiltás a cél
9
Emberfeletti teljesítmény – Hatalmasat küzdött és a Ferencvárosé lett az Európai Szuperkupa
10
Ügyvédje Aranyosi Péter szájába rágta, mit kell mondania + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!