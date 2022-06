Bíróság elé állította az ügyészség az Örs vezér téri verekedőt

Megosztás itt:

A vád szerint a terhelt 2022. május hó 29-én, hajnalban, az Örs vezér tér metró kijáratánál szóváltásba keveredett egy másik férfival, akit ököllel megütött. A sértett a bántalmazás következtében súlyos, szilánkos orrcsont törést szenvedett.

A férfi tovább sétált, és a dohánybolt előtt meglátta a másik sértettet, aki a lépcsőn ülve várakozott. A vádlott elsétált a férfi mellett, majd a kezében lévő kávéval leöntötte, és a papír poharat is hozzávágta. Ezután szóváltás alakult ki közöttük, amelynek során a vádlott tenyérrel arcon ütötte a férfit. Mindezt látta egy harmadik férfi is, aki a vádlottat számon kérte a történtek miatt. A szóváltás során a vádlott őt is arcon ütötte. A férfi a pofon erejétől a földre esett, azonban nem sérült meg.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága a szükséges bizonyítékokat beszerezte, ennek eredményeként a Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség a 35 éves férfit gyorsított eljárásban állította bíróság elé. A vádat a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség Büntetőbíróság Előtti Ügyek Csoportja képviselte.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a vádlottat súlyos testi sértés bűntettében és garázdaság vétségében bűnösnek mondta ki, és ezért őt 1 év 6 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet nem jogerős.

A felvételen mindhárom bántalmazás, illetve garázda magatartás látható.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság ügyhöz kapcsolódó közleménye itt elérhető: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/negyedoran-belul-elfogtak-a-verekedot

HírTV