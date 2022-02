Bilincsben a kábítószer kereskedő

Megosztás itt:

A rendelkezésre álló adatok szerint 2022. február 18-án 19 óra 50 perckor Keszthely-Fenékpuszta térségében a rendőrök ellenőrzés alá vontak egy személyautót vezető 38 éves Zalaapátiban élő férfit és annak utasát, egy 19 éves pókaszepetki nőt.

Az egyenruhások észlelték, hogy az anyósülésen helyet foglaló utas ruházata fehér színű porral szennyezett, valamint a teste mellé szorítva egy rózsaszín, kábítószergyanús tablettákat tartalmazó zacskót próbál rejtegetni.

A párost elfogták és előállították a Keszthelyi Rendőrkapitányságra. A ruházatátvizsgálás során a nő ruházatából egy kiszakadt, fehér színű kábítószergyanús anyagot tartalmazó zacskó is előkerült, valamint a velük szemben alkalmazott kábítószer gyorsteszt is pozitív eredményt mutatott. A férfi lakóhelyén tartott kutatás során több, mint 100 gramm kábítószergyanús por is előkerült, emellett több kábítószergyanús anyaggal szennyezett használati tárgyat, valamint mobiltelefont, pénzt és külföldi valutát is lefoglaltak a rendőrök.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársai a nőt kábítószer fogyasztás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a férfit pedig kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt. A nyomozók a feltételezett terjesztőt őrizetbe vették és az illetékes ügyészségen előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

