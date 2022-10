Biciklisbaleset okozta az EDDA tagjának halálát

Megosztás itt:

Az EDDA Művek csütörtök délután tudatta a hivatalos Facebook-oldalán, tragikus hirtelenséggel elhunyt barátjuk, munkatársuk, Kiss Zoltán, akivel közel három évtizede rótták az utakat. Pataky Attila értetlenül áll a történtek előtt, megtörve, sírva mesélt lapunknak „Hagyma” haláláról.

Végtelen a szomorúság, ami a szívünkben van.

Egy igazi útitársat, egy hűséges barátot, egy megbízható, fantasztikus embert vesztettünk el tragikus gyorsasággal. Soha nem volt semmi baja, nem betegeskedett, csak mosolygott, ő volt a viccmester, elképesztően sokszor nevettetett meg bennünket, 2-3 ezer viccet fújt kívülről. Huszonnyolc éve szállította a zenekart, már most hiányzik. Hétmillió kilométeren volt túl, és soha nem volt balesete – mesélte Attila a Bors érdeklődésére, aki azt is elárulta, mi okozta barátjuk halálát.

„Még most sem térek magamhoz”

Hivatalos rendőrségi tájékoztatást nem kaptunk, de úgy tudjuk, épp biciklivel tartott hazafelé, majd lekanyarodott az útról, és talán rosszul lett, vagy egy murván elcsúszott, nem tudni, de olyan komoly sérülés érte a fejét, ami a tragikus halálához vezetett

– mondta az EDDA frontembere, akit hidegzuhanyként ért barátjuk halálhíre.

– Tegnap reggel Gömöry Zsolt hívott fel, akkor tudtam meg, hogy mi történt. Még most sem térek magamhoz, mert ő családtag volt, egy biztos oszlopa dőlt ki a zenekarnak. Meg kell találnunk, ki fog helyette a volán mögé ülni. Ez nagyon bizalmi kérdés, hiszen az utazások alkalmával az életünket adjuk a sofőr kezébe. Ő már minden rezdülésünket ismert – jelentette ki a zenész, majd hozzátette, a legnagyobb fájdalmukban, de gyors megoldást kellett találni a zenekarnak az előttük álló koncertek végett.

– Év végéig egyik technikus barátunk fog segíteni, aki szintén már huszonkét éve van velünk, ő fog vinni minket a miskolci nagykoncertre november 11-én Miskolca, másnap pedig Szegedre. Majd ezt követően gondolkodunk el, milyen megoldást találunk a jövő évre. Meg kell oldani, mennünk kell tovább, hiszen ahogy a világsláger is mondja: „Show Must Go On” – árulta el a legendás zenész.

„Egyet hibázott és az az életébe került”

Az EDDA soha nem fogja elfelejteni kollégájukat, „Hagymát” emlékét pedig a turnébusz oldalán található portré is örökre őrizni fogja.

– A nagy fehér bajuszával látható a buszunk oldalán, és örökre ott is fog maradni, utazik tovább velünk! Ez volt az élete. Mindig azt mondta: alig várja már, hogy induljon a turné, az EDDA koncertek voltak a legboldogabb pillanatai. Azt hittem, ő lesz az, aki 120 évig fog élni. De nincs sorrend. Abszurd, hogy ő így halt meg, mert ha valaki gyógyíthatatlan beteg, még talán valamelyest fel is lehet készülni a távozására.

Neki az volt a dolga, hogy biztonságban szállítson mindenkit, és ezt meg is tette. Egyet hibázott és az az életébe került, mert nem volt rajta bukósisak.

Nyugodjon békében Hagyma. A legkevesebb, amit tehetünk, hogy az EDDA a saját halottjának tekinti – mondta az összetört zenész.

