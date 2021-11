Megosztás itt:

A dunaföldvári és a paksi rendőrök elfogták és őrizetbe vették, a Szekszárdi Járásbíróság bírája pedig november 13-án letartóztatta azt a 20 éves helyi férfit, aki az elmúlt hónapokban számos bűncselekményt követett el. Legutóbb egy szintén dunaföldvári fiatalt zsarolt meg.

Egy 18 éves helyi fiú tett feljelentést a Dunaföldvári Rendőrőrsön ismeretlen ellen, aki megzsarolta őt. A sértett elmondta, hogy 2021. november 10-én a helyi buszmegállóban ment oda hozzá a vele közel egykorú fiatal, hogy elkérje telefonját, mert egy zeneszámot akart meghallgatni. A sértett átadta a készüléket, azonban az ismeretlen csak akkor volt hajlandó visszaadni a telefont, ha pénzt kap érte. A zsaroló nem elégedett meg a megfélemlített fiú által átadott összeggel, még több pénzt követelt. Többször veréssel is fenyegette, hogy tőle pénzt csaljon ki. Végül a sértett félelmében másnap újabb összeget adott át a zsarolónak, akit a nyomozók még a helyszínen elfogtak. A 20 éves helyi férfit előállították, elszámoltatták, és zsarolás bűntett elkövetésével gyanúsították meg. A rendőrök lefoglalták tőle a zsákmányolt összeget is.

A fiatal nem ismeretlen a rendőrök előtt, jelenleg garázdaság, könnyű testi sértés és zaklatás vétség miatt is nyomoznak ellene. Még szeptemberben vert meg egy férfit, majd törte be egy bottal a sértett autójának a szélvédőjét. Ezt követően az ügyben kihallgatott tanút kezdte el rendszeresen fenyegetni, zaklatni. Ezeken túl nem régen vádat is emeltek ellene több erőszakos bűncselekmény, így többek között súlyos testi sértés és lopás bűntett elkövetésének gyanúja miatt is.

A 20 éves férfit november 11-én őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A Szekszárdi Járásbíróság bírája november 13-án elrendelte a letartóztatását, így a bíróságról egyenesen a börtönbe vitték.

