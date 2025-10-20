Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Betörte pár hetes csecsemője koponyáját az anya – 5 év börtönt kapott

2025. október 20., hétfő 09:55 | MTI
csecsemő gyerekbántalmazás csecsemőbántalmazás maradandó károsodás

Maradandó fogyatékosságot, életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre ítélt az első fokon eljáró Szombathelyi Törvényszék egy nőt, aki majdnem megölte kéthetes kislányát - tudatta a fellebbviteli főügyészség hétfőn az MTI-vel.

  • Betörte pár hetes csecsemője koponyáját az anya – 5 év börtönt kapott

A tényállás szerint a kislány 2024. március 23-án született egészségesen a nő és élettársa kapcsolatából. Miután a kórházból hazatértek, az anyát egyre jobban idegesítette a gyermek sírása; kezdetben csak kiabált vele, majd bántalmazta is.

A nő a síró gyermeket legalább három alkalommal a hónaljánál fogva közepes erővel megrázta. Előfordult, hogy a síró csecsemő száját befogta, a hason fekvő gyermek fejét belenyomta a kiságy matracába, amitől a kislány koponyacsonttörést szenvedett.

Április 9-én a nő észlelte, hogy a gyermek aluszékonnyá, étvágytalanná vált, ezért a védőnő tanácsára másnap elvitte az orvoshoz, aki azonnal kórházba szállíttatta.

A vádlott bántalmazásától az alig kéthetes gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg. A megrázás következtében azonban a központi idegrendszere károsodott, emiatt soha nem lesz képes önmaga ellátására.

A Szombathelyi Törvényszék 5 év börtönbüntetésre ítélte az elkövetőt, kizárva a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, valamint a nő szülői felügyeleti jogát is megszüntette. A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a büntetés enyhítése nem indokolt.

Az anya élettársa látta a bántalmazást és annak nyomait a gyermeken, észlelte a kislány állapotának romlását, de nem tett semmit, emiatt őt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság.

Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik - írták.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

További híreink

Egy nemzedék hangja némult el – meghalt a Nemzet Művésze

Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó

Mandula Ádámot pszichiátriára küldi menedzsere, miután élőben bántalmazta a fiát: „Helyre kell állnia, mint ember, férfi és apa is!”

A rossz hírt közlő Slot több dolog miatt is magyarázkodott, a vitatott gólra is kitért

Teljes sokk: ő esett ki a Sztárban Sztár All Starsból

A Liverpool csapatkapitánya a pályán hordta le Kerkez Milost, ezt Slot is látta

Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó

Csak a Playboy-ra vár a németek legforróbb sportolónője – képek

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

További híreink

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
2
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
3
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
4
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
5
Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban
6
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
7
Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren
8
Csörte – A budapesti békecsúcs bejelentése nem jó hír Magyar Péternek + videó
9
Sajtóklub – Világraszóló diplomáciai siker, hogy Budapest ad otthont a békecsúcsnak + videó
10
Két tűz közé kerültek a dohányosok

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Vétlen motoros vesztette életét egy balesetben

Vétlen motoros vesztette életét egy balesetben

 Balesetben meghalt egy motoros vasárnap a Martfű és Kengyel közötti útszakaszon – közölte Sipos-Kácsor Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!