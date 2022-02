Betört, besétált, felfeszített és leszerelt

Megosztás itt:

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 2022. február 24-én 10 óra 30 perckor lopás miatt őrizetbe vett egy 19 éves helyi férfit.

2022 februárjában több lopás is a gyanúsított számlájára írható. Két háznak az ablakát betörve jutott be az ingatlanokba a tolvaj, és többek között pénzt vitt magával. Egy helyi üzembe is besétált, és az öltözőkben kutatott. Az egyik helyről készpénzt, a másikból egy slusszkulcsot és lakáskulcsokat vitt magával. Utóbbiakat az udvaron elhagyta és elszaladt. Egy ház ajtaját is felfeszítette és ruhákat, húsokat és dohányárút vitt magával. A férfi itt nem állt meg, mivel autókat is célba vett. Egy utcán parkoló autó ablakát betörve a látható helyen hagyott pénztárcát emelte el. Egy üzem mellett parkoló autóbusz visszapillantó tükre is megtetszett neki, így leszerelte és ellopta. A legkönnyebb dolga mégis egy csukott, de nem zárt autóban talált értékek elemelése volt.

A férfi kihallgatásán beismerő vallomást tett. A kiskunhalasi nyomozók kezdeményezték letartóztatását.

Police.hu

kép: Police.hu

