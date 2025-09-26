Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 26. Péntek Jusztina napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Betörő mászkált Debrecen utcáin – ez buktatta le végül!

2025. szeptember 26., péntek 09:11 | police.hu
Debrecen betörő rendőrség elfogás

Egy debreceni lakos tett bejelentést kedd hajnalban arról, hogy valaki bement a lakásába. Elmonda azt is, hogy megzavarta a hívatlan látogatót, aki rögtön kirohant a házból.

  • Betörő mászkált Debrecen utcáin – ez buktatta le végül!

A járőrök és a bűnügyesek is azonnal a helyszínre siettek, átfésülték a környező utcákat, és rövid időn belül elfogták a férfit. Ruháiból több lopott tárgy is előkerült, és a közelben elrejtve horgászfelszereléseket, szeszes italokat, bankkártyákat is találtak a rendőrök - számolt be róla a rendőrség hivatalos oldalán

Előállították a mezőtúri lakost, kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették. Mint kiderült, a 29 éves férfi este több ingatlanba besurrant, és két parkoló gépkocsit is átkutatott. A Debreceni Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást vele szemben.

A nyomozók vizsgálják azt is, hogy a gyanúsított összefüggésbe hozható-e további hasonló bűncselekményekkel.

Fotó: police.hu

police.hu

További híreink

Ez az olcsó őszi zöldség a rák ellen is hatásos

Fidesznek bejött a stratégia: míg Szlovákia siratja a BMW-t, a Tisza Párt elvenné a magyarok sikertörténetét

Októberi pénz horoszkóp: durva gazdagság vár 2 csillagjegyekre

Tudta, hogy már egy Suzuki Vitarával is tilos felhajtani a Szabadság hídra?

A cseheknek megvan a véleményük Varga Barnabásról

Újabb magyar sokk Romániában, Varga is reagált a kapott büntetésre

Itt az újabb vérlázító ügy – újabb botrány tört ki Ursula von der Leyen körül

Bejött Keane óriási húzása, tíz emberrel tett csodát a Fradi az El-ben

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

További híreink

Origo: Zelenszkij őrült kijelentést tett

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
„Ilaria Salis idegbe került” – A HírTV brüsszeli tudósítójának szembesítéséről cikkezett az olasz sajtó + videó
2
Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra
3
Hihetetlen fordulat: 8 éve körözték, most egy kis faluban buktatták le
4
Vezércikk - Botrányos hét: papot zaklattak, fegyverrel járkálnak és pedofilvádakról hazudoztak az ellenzékiek + videó
5
Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó
6
Napindító – Ursula von der Leyen megfenyegette Putyint a NATO nevében + videó
7
Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó
8
Komment - Állampuccsot terveztek a Szőlő utcai rágalomhadjárattal + videó
9
Újabb leleplező felvétel: Magyar Péter alelnöke szerint a választásig „nem szabad őszintén belemenni a komoly ügyekbe” + videó
10
Feljelentették Hadházy Ákost

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Hárman sem tudták megállítani az agresszív rablót

Hárman sem tudták megállítani az agresszív rablót

 „A komáromi eset főszereplője egy visszaeső bűnöző, aki lakásán kereste fel ismerősét, miután megtudta, hogy annál egy viszonylag nagyobb összeg van. Bár erőszakos fellépésének köszönhetően végre tudta hajtani tervét, a rendőrök rövid időn belül elfogták.”
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!