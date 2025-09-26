Betörő mászkált Debrecen utcáin – ez buktatta le végül!

Megosztás itt:

A járőrök és a bűnügyesek is azonnal a helyszínre siettek, átfésülték a környező utcákat, és rövid időn belül elfogták a férfit. Ruháiból több lopott tárgy is előkerült, és a közelben elrejtve horgászfelszereléseket, szeszes italokat, bankkártyákat is találtak a rendőrök - számolt be róla a rendőrség hivatalos oldalán.

Előállították a mezőtúri lakost, kihallgatták, majd bűnügyi őrizetbe vették. Mint kiderült, a 29 éves férfi este több ingatlanba besurrant, és két parkoló gépkocsit is átkutatott. A Debreceni Rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást vele szemben.

A nyomozók vizsgálják azt is, hogy a gyanúsított összefüggésbe hozható-e további hasonló bűncselekményekkel.

Fotó: police.hu

police.hu