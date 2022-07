Bestiális: még horrorfilmekben sem tesznek olyat, amit a négy betörő a miskolci nyugdíjas asszonnyal

Megosztás itt:

A négy férfi azután határozta el, hogy betörnek az idős, borsodi asszonyhoz, miután közülük ketten neki dolgoztak korábban. A két melós viszont hívta magával két barátját, így együtt mentek a nyugdíjas házához, ahol felfeszítették a hátsó ajtót, és éppen próbáltak volna beosonni, mikor viszont már a tulaj is felébredt a csörömpölésre.

Ahogy kiment, hogy meglesse, mi is történt a bejáratnál, a négy férfi rögtön támadásba lendült:leütötték, majd a már földre zuhant nyugdíjast tovább ütötték. A négy férfi olyan kegyetlenül bántalmazta, hogy a verés után bár még élt, az eszméletét elvesztette, ezután pedig egyikük a már ájult, magatahetetlen, de még életben lévő nőt szexuálisan is bántalmazta, majd a haldokló nőre egy fotelt is ráraktak.

A négy rabló tette után még átkutatta és valósággal felforgatta a házat, majd annyi pénzt, amennyit találtak, magukkal vittek, és megléptek. Elrejtőzni mégsem tudtak, a rendőrség lebuktatta őket, ekkor viszont már késő volt: a nyugdíjas olyan súlyosan megsérült a kínzás közben, hogy akkor sem lehetett volna megmenteni, ha azonnali orvosi segítséget kap.

A négy férfi felett azóta ítéletet is mondtak, ketten 18, harmadik társuk 20 év, negyedik társuk pedig 19 év büntetést kapott, esetében még azt is beszámították, hogy a tárgyalóteremben semmit nem tagadott, és beismerő vallomást tett. Az ítélet ellen viszont mindkét fél fellebbezett: az egyik oldal enyhítésért, az ügyészség pedig súlyosbításért. Az ügyben másodfokon a Debreceni Ítélőtábla határoz majd a közeljövőben.

