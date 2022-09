Bestiális kegyetlenséggel végezte ki áldozatait a rosztovi hentes

Megosztás itt:

A rosztovi hentesként elhíresült Andrej Csikatilo 1936-ban született a mai Ukrajna területén. Szülei egyszobás kunyhóban éltek, munkájukért nem kaptak fizetést. A családnak ritkán volt elegendő étele, előfordult, hogy füvön és leveleken éltek. A második világháborúban apját besorozták, ennek ellenére született egy lánytestvére: egy német katona erőszakolta meg édesanyját, amit végig kellett néznie. Csikatilo okos, de gyenge gyerek volt: többször elájult az éhségtől az iskolában, mégis kiváló eredménnyel érettségizett.

Már tanárként zaklatta diákjait

Még kamaszként fedezte fel impotenciáját, emiatt félénk volt a nők társaságában. A férfit több helyre sodorta az élet, mígnem a kötelező sorkatonaság után Rosztovban kötött ki. Itt talált feleséget és családot is alapított, majd a helyi egyetem elvégzése után orosz nyelv és irodalom tanárként helyezkedett el. Az egyik tanítványát, egy 15 éves lányt szexuálisan zaklatott, végül 1981-ben ért véget oktatói karrierje, mert sokan bepanaszolták, mivel fiúkat-lányokat egyaránt molesztált. Ezután beszállítóként dolgozott, így bejárta a Szovjetunió nagy részét.

Fiatal lányok voltak az áldozatai

1978 decemberében a Rosztov melletti Sahtiban élt, ahol a 9 éves Jelena Zakotnovát elcsalta egy régi házba. Itt megpróbálta megerőszakolni a lányt, de nem sikerült, majd a férfi megfojtotta és háromszor hasba szúrta, ezt már sikerült szexuálisan is élveznie. A gyilkossággal végül egy másik férfit gyanúsítottak meg, akit ártatlanul végeztek ki. 1981 szeptemberében Csikatilo a 17 éves tanulót, Larisa Tkacsenkót az erdőbe csábította vodkázni és pihenni. Egy eldugott területen aztán földhöz vágta a lányt és őt is megpróbálta megerőszakolni, de ez a terve itt is meghiúsult. Emiatt idegességében a sárba nyomta Larisa száját, hogy elfojtsa sikolyait, majd agyonütötte és megfojtotta. A fogaival és botokkal megcsonkította a holttestet. Kilenc hónappal később egy 13 éves kislányt nézett ki magának, aki bevásárlásból sétált haza. A bokrok árnyékában aljnövényzetbe rángatta a kis Ljubovot, akiről letépte a ruhákat, majd huszonkét késszúrással megölte, miközben közösülést imitált a haldokló lánnyal.

Kivéreztette és kizsigerelte áldozatait

A későbbi támadások és gyilkosságok még durvábbak voltak. Csikatilo fejében az járt: csak akkor érhet el orgazmust nőkkel, ha leszúrja és megöli őket. A csonkítások és bestiális kegyetlenségek egyre gyakoribbá váltak nála. A rendőrök 1983 szeptemberére kapcsolták össze a gyilkosságokat, és a testi kizsigerelések miatt azt gyanították, az elkövető szervkereskedő, vagy elmebeteg lehet. A férfi nem állt le, bár 1984-ben rövid időre elítélték. Utolsó áldozata 1990 novemberében egy 22 éves nő volt, akit megölt és megcsonkított. Nem sokkal később, november 20-án tartóztatták le. Csikatilot végül a vércsoportja és az áldozatok ruhájától kinyert hímivarsejt-minták buktatták le. A kegyetlen férfi a kihallgatáson egyesével, minden brutalitást beismert. Végül 1992 áprilisában állították bíróság elé Rosztovban 53 rendbeli gyilkossággal és öt szexuális zaklatás vádjával. Hosszas tárgyalások után halálra ítélte őt a bíró. 1994. február 14-én Csikatilot a novocserkasszki börtön hangszigetelt szobájában, a jobb füle mögé célzott puskalövéssel kivégezték, majd a börtön temetőjében jeltelen sírba temették.

Borsonline