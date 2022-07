Berki Mazsi óriási változáson ment keresztül férje halála óta

Megosztás itt:

Berki Mazsi végtelenül nehéz időszakon megy most keresztül: alig két hónapja vesztette el a férjét, és gyermekének édesapját, Berki Krisztiánt. A sztáranyuka egy időre még a közösségi médiából is eltűnt, majd nemrég kezdett csak újra posztolni. Az özvegy jelenleg Balin tartózkodik, s úgy tűnik, jót tett neki ez az utazás. Amellett, hogy ősszel mégis elindítja az Emmazsi baba-mama táborát, motivációs és lelkesítő bejegyzéseket is posztol.

Talán ez az utazás kellett ahhoz, hogy a tragédia után ismét önmagára találjon Mazsi, vagy inkább más szemmel nézze a világot...

Hálával indítom és zárom minden napomat! A mai világban semmi sem természetes, ezt ne feledjétek!– írta az egyik posztjában, míg a másikban így fogalmazott:

„A boldogság kulcsa a te kezedben van! Csak rajtad múlik, mikor nyitod ki a kapuját” – írta.

Fotó: Instagram

Ripost