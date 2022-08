Berki Krisztián édesanyja szerint titkolják előle, miért halt meg a fia

Megosztás itt:

Júlia asszony szívében azonban nem csitul a gyász, a mai napig szinte minden percben érzi fia jelenlétét, egy-egy szituációban könnybe lábad a szeme, képtelen feldolgozni Berki Kristián elvesztését.

"Nem vagyok jobban, és nem is leszek. Ezt csak az értheti, aki szintén elvesztette az egy szem gyerekét. Krisztián minden percben itt van velem, érzem a jelenlétét" – mondta szomorúan a Blikknek a gyászoló édesanya, aki hiszi, hogy a gyász feldolgozásában segítség lenne számára, ha pontosan tudná, mi okozta a korábbi főpolgármester-jelölt halálát, erre azonban még neki is várnia kell.

Ahogy arról a Ripost is beszámolt, Mazsi néhány napja a Palikék Világa by Manna Hova tűnt? című műsorban úgy nyilatkozott, mint aki pontosan tudja ugyan, mi okozta Berki Krisztián halálát, de megosztani egyelőre nem szeretné. A toxikológiai vizsgálat eredményére ugyan még neki is várnia kell az eljárás lezárultáig, ám a Krisztián tragédiája után kiállított, úgynevezett halottvizsgálati bizonyítvány tartalmazza azt, és elvileg ennek tartalmát ismeri az özvegy. Ám Júlia azt állítja, az abban foglaltakat még neki sem árulta el Mazsi.

Előttem is titkolóznak, miért halt meg a fiam, de nem értem, hogy miért...

– sóhajtott Berki Krisztián édesanyja. "Pedig szeretném tudni, mi volt a konkrét kiváltó oka a fiam tragédiájának, de még nekem se árulta el senki."

A Blikk megkereste Mazsit is, aki a lapnak is megerősítette, még időre van szüksége.

"Augusztusban szeretnék kicsit pihenni a lányommal, és úgy érzem, nem is jött még el az ideje annak, hogy elmondjam, mi vezetett Krisztián halálához" – zárta rövidre a beszélgetést az özvegy.

