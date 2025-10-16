Keresés

2025. 10. 16. Csütörtök Gál napja
Bedrogozva dühöngött: húsklopfolóval akarta betörni az ajtót

2025. október 16., csütörtök 10:21 | police.hu
Arról érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy több nő jelent meg egy debreceni társasházban szombaton este, és egyikük elkezdett ütni egy ajtót.

Az egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, és elszámoltatták a három nőt. Kiderült, hogy a rongáló a barátnője volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért szerzett egy klopfolót, és be akarta törni vele a bejárati ajtót. A rendőrök észrevették az intézkedés során, hogy az ittas hajdúhadházi nő rendkívül zavartan viselkedik. A ruházatátvizsgálás során 5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szer fogyasztására is - számolt be róla a police.hu

A 38 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra, a nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság és kábítószer birtoklása miatt.

