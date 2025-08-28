Keresés

Barátnője kislányát molesztáló férfi ellen emelt vádat az ügyészség

2025. augusztus 28., csütörtök 09:55 | MTI

Barátnője kislányát molesztáló férfi ellen emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség - tudatták közleményben az MTI-vel csütörtökön.

  • Barátnője kislányát molesztáló férfi ellen emelt vádat az ügyészség

A vád szerint a férfi évek óta kapcsolatban állt egy nővel, akinek két tizenkét év alatti kislánya volt. Az anya 2024 decemberében egy munkahelyi rendezvény miatt megkérte az elkövetőt, hogy maradjon nagykátai otthonukban a kislányokkal, amíg ő hazaér. A férfi a házban aludt. Éjszaka bement a gyerekszobába, benyúlt az egyik kislány takarója alá, megfogta a gyermek kezét, és saját magán szexuális cselekményt végzett, majd befeküdt a sértett mellé az ágyba, pár perccel később pedig visszatért barátnője mellé a hálószobába.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfival szemben tizenkettedik életévét be nem töltött, befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt emelt vádat, és fegyházbüntetést indítványozott, továbbá azt, hogy a férfit végleg tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amelyben kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd - közölte a főügyészség.

MTI

