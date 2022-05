Bántalmazta volt élettársát és elvette értékeit

Megosztás itt:

A Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozói őrizetbe vettek egy 26 éves helybélit tegnap délután magánlaksértés, kényszerítés, rongálás, kifosztás és testi sértés miatt. A férfi a gyanú szerint megjelent volt élettársa lakásánál május 21-én hajnal 3-kor, és dörömbölni kezdett az ajtaján, majd – mivel az asszony nem engedte be – berúgta azt. Ezután elvette a nő telefonját, és arra kényszerítette, hogy feloldja a készülékét, mivel ellenőrizni akarta az asszony magánéletét, végül féltékenységében összetörte, és zsebre vágta a telefont. Az agresszív férfinak ez sem volt elég: fogott egy konyhakést, szétvágta vele a nő cipőit, majd belevágta azt az ágy karfájába. Elmondása szerint ezt azért tette, hogy többet ne tudjon bennük szórakozni menni a nő. Ezután az asszony sminkes készletének esett neki, és azokat is széttörte. Az eset közben többször megütötte az asszonyt, és a pénzét is elvette. A megyeszékhely rendőrei elfogták a bántalmazót a közel fél tucat bűncselekmény elkövetése miatt és kezdeményezik a letartóztatását.

Police.hu