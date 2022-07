Azonnal kapcsold ki, ha megy a Bluetooth a telefonodon!

Megosztás itt:

A Bluetooth-technika már annyira mindennapi a számunkra, hogy észre sem vesszük, hogy nem kapcsoljuk ki. Pedig ez komoly veszélyeket is magában hordoz - véli a Slash Gear kiberbiztonsági szakembere.

A SwiftOnSecurity néven ismert szakember arra figyelmeztetett, hogy a Bluetooth előnye könnyen kihasználható lehet. Amikor ugyanis a kapcsolat él, a készülék olyan jeleket bocsát ki, amit a közelben (vagyis a hatótávolságon belül) lévő többi készülék érzékelhet. A kiskapukat kihasználni képes hackerek ezáltal pedig rosszindulatú támadásokat indíthatnak. Ezzel végeredményben az engedély nélküli hozzáférés is lehetővé válhat.

De a Bluetooth-t nem csak ezért érdemes kikapcsolni, ha nincs rá szükség. Több kereskedő (ilyen többek közt az amerikai Walmart is) a vásárlói élmény fokozása érdekében a Bluetooth technológiát használja a vásárlók nyomon követésére, amíg azok az üzletben tartózkodnak. Ezeket az adatokat ráadásul harmadik fél is felhasználhatja, amiről sokszor persze nem is, vagy nem megfelelően tájékoztatják az érintettet. Egy a lényeg tehát: ha nincs szükség a Bluetooth-ra, kapcsoljuk ki. Ehhez érdemes megfogadni az illetékes hatóság néhány tanácsát is.

Az amerikai Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) például azt javasolja, hogy a Bluetooth-t eleve csak korlátozottan használjuk olyan nyilvános helyeken, mint a repülőterek, bevásárlóközpontok, éttermek vagy tömegközlekedési eszközök. A telefon képernyőjén váratlanul felbukkanó csatlakozási kérelmeket (főleg, ha az ismeretlen készüléktől érkezik) pedig azonnal utasítsuk el.

Borsonline