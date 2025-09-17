Az utolsó róla készült képpel keresik tovább a tíz napja eltűnt fiatal nőt

Megosztás itt:

A cikk a Police.hu oldalon is elérhető.

A 27 éves nő szeptember 7-én tűnt el. A rendőrség most közzétette az eltűnése előtti utolsó kamerafelvételt. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság 13100/157/17/2025. kör. számon folytat körözési eljárást Kaszás Nikolett eltűnése miatt.

A 27 éves nő 2025. szeptember 7-én budapesti otthonából indult túrázni a Pilisbe, azonban tartózkodási helye azóta ismeretlen. Kaszás Nikolett 160 cm magas, vékony testalkatú, haja és szeme is barna. Utolsó ismert ruházata: fekete póló, kék farmer, fehér sportcipő.

Az elmúlt napokban a Pest vármegyei rendőrök tanúkat kutattak, meghallgatták az eltűnt nő ismerőseit, adatokat gyűjtöttek, kamerák felvételeit és hívásforgalmi adatokat elemeztek. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közreműködésével többször is terepkutatást végeztek, valamint drón segítségével is próbálták megtalálni Kaszás Nikolettet. A kutatás eddigi adatai alapján az eltűnéssel kapcsolatban gyanús körülmény nem merült fel, azonban Kaszás Nikolett tartózkodási helye továbbra is ismeretlen.

Az adatgyűjtést és elemzést, a tanúk kutatását és kihallgatását a rendőrök tovább folytatják. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kérik, hogy akik Kaszás Nikolettet látták, eltűnése kapcsán vagy jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányág Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

Fotó: Police.hu