Az RTL egykori kommunikációs vezetője a II. kerületi gyilkosság áldozata

Ahogy arról mi is beszámoltunk, kevesebb mint kilenc óra alatt elfogták a rendőrök azt a 18 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy Budapest II. kerületében megölt egy 51 éves nőt.

Most a Bors a Metropol friss információira hivatkozva azt írja, az 51 éves családanya kommunikációs szakemberként dolgozott, korábban az RTL kommunikációs igazgatója volt, legutóbb pedig egy budapesti egyetem stratégiai és PR vezetőjeként munkálkodott.

Szakmájában és magánéletében is köztisztelet övezte Révész Zsuzsannát, akit most százak gyászolnak. Azt még mindig nem tudni pontosan, hogy mi történt a támadás során, a rendőrség továbbra is vizsgálja a tragédia körülményeit. A helyiek sem tudják, hogy mi történhetett, a legtöbb házbeli azt mondta: nem is látták a fiatalt a ház körül, nemhogy a gyilkosság napján, de korábban sem - idézi a Bors a Metropolt.

Döbbenet az RTL-nél

Az RTL Magyarország megrendülve értesült egykori munkatársunk, a vállalat marketing-kommunikációs tevékenységét hosszú éveken át irányító Révész Zsuzsa haláláról. Osztozunk a család fájdalmában. Emlékét megőrizzük.

- közölte Facebook oldalán a táraság.

