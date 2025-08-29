Keresés

Az Egyesült Államokból érkezett kanapékba rejtettek marihuánát

2025. augusztus 29., péntek 08:22 | MTI

Az Egyesült Államokból érkezett bőrheverőkbe rejtettek 66 kilogramm marihuánát, amit a pénzügyőrök kábítószer-kereső kutyája talált meg - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a police.hu oldalon.

  • Az Egyesült Államokból érkezett kanapékba rejtettek marihuánát

A közlemény alapján a bolgár vámszolgálat kábítószeres egysége 45 kilogramm marihuánát talált Szófiában augusztus 18-án egy kanapészállítmányban.

A termékek az Egyesült Államokból, Illinois-ból érkeztek egy chicagói szállítmányozó cégen keresztül - tették hozzá.

A bolgár nyomozók kockázatelemzése alapján kiderült, hogy egy másik kanapészállítmány augusztus 21-én Budapestre érkezhet, és ezt jelezték is a magyar kollégáiknak.

Az információ valósnak bizonyult: augusztus 21-én egy, az Egyesült Államokból érkező rakomány átvizsgálása során a NAV kábítószer-kereső kutyája pozitív jelzést adott, és amikor a pénzügyőrök megbontották a csomagot, tíz heverő kárpitja alatt kábítószergyanús anyagokat, a gyorsteszt alapján marihuánát fedeztek fel.

A bútorok belsejében összesen 100, egyenként körülbelül fél kilogrammos marihuánacsomagot találtak, rajtuk különböző fantázianévvel ellátott cetlikkel, úgymint LCG, Halle Berry, Pinnacle.

A drog célországa ebben az esetben is Bulgária lett volna - tették hozzá.

A KR NNI nemzetközi bűnügyi együttműködést folytat az ügyben az amerikai DEA-vel (Drug Enforcement Administration, Kábítószer-ellenes Hivatal) és a bolgár szolgálatokkal annak érdekében, hogy megtalálják az amerikai és az európai drogkereskedőket - áll a közleményben.

MTI

