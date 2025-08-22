Keresés

2025. 08. 22. Péntek Menyhért, Mirjam napja
Kék hírek

Az édesanyát gyanúsítják az alig kéthetes csecsemő meggyilkolásával + videó

2025. augusztus 22., péntek 15:17 | HírTV
csecsemőgyilkosság Nagydorog

Az édesanyát gyanúsítja a rendőrség, annak a kéthetes csecsemő halálával kapcsolatban, akinek eltűnését még augusztus huszadikán jelentette be a 25 éves anya.

A nagydorogi nő azt mondta, rosszul lett és mire magához tért, a csecsemő eltűnt. A Tolna Vármegyei Rendőrség nagy erőkkel kezdte keresni a gyermeket, a Szekszárdi Kutatómentőkkel közösen. Még aznap délután meg is találták a csecsemő holttestét egy falu melletti kukoricásban.

A helyszíni szemle után az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy a halálát idegenkezűség okozta. Ezután már 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, emberölés bűntettére minősítette át a rendőrség az ügyet és az anyát őrizetbe is vették. 

