Az anyósülésen szundikált a balesetező fiatal autótolvaj

Egy tiszakécskei nő tett bejelentést augusztus 24-én hajnalban a rendőrségen arról, hogy eltűnt az autója. Elmondása szerint a kocsit házuk előtt hagyta, nem zárta le, mert biztonságosnak ítélte a környéket, ráadásul a kulcsot is a gyújtásban felejtette.

A jármű egy földúton került elő, összetörve, defektes kerékkel, felnyitott motorháztetővel.

Az anyósülésen egy férfi aludt. Kiderült, hogy a tolvaj balesetet szenvedett a kocsival, majd miután nem tudott továbbhaladni, egyszerűen álomra hajtotta a fejét a gépkocsiban. A férfivel szemben felmerült a bódult vezetés gyanúja, ezért a rendőrök vér- és vizelet-mintavételre előállították.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)