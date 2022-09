Az angol válogatott sztárját is belekeverték a botrányba

Megosztás itt:

Jack Grealish is belekeveredett a Benjamin Mendy-féle nemi erőszakok ügyébe – írja a Mirror. Mint ismert, a Manchester City francia válogatott védője, Mendy több alkalommal is olyan partikat szervezett, amelyeken – a vádak szerint – nőket erőszakoltak meg társával, Louis Saha Matturie-rel egyetemben. Ezúttal a chesteri bíróság egy tavaly augusztusi partiról hallgatott meg tanúvallomásokat. Kiderült, Mendy Prestbury-ben lévő házában a City angol válogatott focistája, a 27 éves Grealish is tiszteletét tette, három vagy négy birminghami haverjával érkezett.

Egy 17 éves leány a rendőrségi nyomozóknak elmondta: neki egy 23 éves hölgy mesélte a bulin, hogy mielőtt Matturie megerőszakolta őt, közös megegyezéses alapon Grealish-sel is szexelt.

Aztán a legfrissebb tanúvallomásában a 23 esztendős nő már cáfolta, hogy ágyba bújt Grealish-sel. Azt vallotta, miután Grealish megérkezett a haverokkal Mendy házába, vodkát kért, és később - mivel szemmel láthatóan erősen ittas volt - elment aludni.

Borsonline