Az alvilág egyik legbrutálisabb maffiózójának maradványaira bukkantak a magyar határ mellett

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség júliusban bukkant rá a földbe ásott emberi maradványokra a galántai járásban lévő Alsóhatár közelében. Már akkoriban is azt rebesgették, hogy a 2013-ban eltűnt, hírhedt maffiózóról, Robert Nigutról lehet szó, azonban ez máig csupán pletyka maradt.

Most azonban a pletykát már laborítóriumi vizsgálatok is alátámasztották, a rendőrségi jelentések ugyanis a DNS minta alapján már biztosan tudja: valóban a világszerte keresett Robert Nigut maradványait találták meg, a férfivel pedig a gyanú szerint vélhetően a - szintén hírhedt - alsóhatári maffiaper vádlottjai, ifjabb Dora Ferenc, Alföldi László és Bugár György végeztek, utóbbi a Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi maffia egykori oszlopos tagja is volt. A Paraméter szerint a testhez nem maguktól találtak a zsaruk, őket valószínűleg az egyik gyanúsított, Alföldi László vezette nyomra.

Az üvegszemű, Lucianónak becézett alvilági figura a világ legkeresettebb bűnözői között is szerepelt, a kassai bűnöző még 2013-as eltűnése előtt is részt vett egy merényletben: bűntársával, Gabriel H.-val a gölnicbányai vállalkozóval, Marian K.-val próbáltak végezni egy másik bűnöző, Radovan Varga felkérésére.

Akkor Niguték egy lopott BMW-vel eredtek a vállalkozó nyomába, Nigut pedig menet közben, egy gépfegyverrel kezdett tüzelni Marián K. kocsijára.

A férfi azonban nem halt meg, mi több, sikerült elmenekülnie, míg Niguték karamboloztak.

Nigut ezután vált köddé, de előtte megpróbálta társát is megölni, méghozzá a rá jellemző, brutális módszerrel: lelocsolta benzinnel és megpróbálta felgyújtani. Gabriel életét csak az mentette meg, hogy Nigut öngyújtója elromlott, így másik eszköz keresgélése helyett inkább a menekülést választotta. Idő közben el is ítélték őket: Gabriel 15, míg Nigut 25 évet kapott.

Korábbi megrendelője, Radován Varga viszont ezután már Niguttól akart megszabadulni, ezért bérelte fel ifjabb Doráékat, hogy 30 ezer euró fejében tegyék el láb alól a tette után Magyarországon rejtőzködő Nigutot.

A férfit így a három bérgyilkos hazánkban elfogta, majd Vízkeletre vitték egy Audi csomagtartójában, ahol aztán a hátsó ülésen több lövéssel végeztek vele.

Borsonline