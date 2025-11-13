Autóbalesetben szörnyet halt egy férfi Duka közelében

A rendőrség hivatalos honlapján korábban arról adott tájékoztatást, hogy közlekedési baleset miatt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a főutat, a forgalmat pedig mindkét irányból elterelik.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
az ütközés következtében az egyik jármű felborult,
a tűzoltók egy embert kiemeltek az egyik gépkocsiból, akit átadtak a mentőknek.
Az Országos Mentőszolgálat az MTI-nek megerősítette, hogy
a baleset következtében egy 40 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy helyszínen meghalt.
Kecskés Lilla közölte azt is: a helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.
Fotó forrása: vaol.hu