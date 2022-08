Autóba tuszkolták a tiltakozó nőt

Megosztás itt:

A Győri Járási Ügyészség személyi szabadság megsértésének bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat két férfival szemben.

A vádirati tényállás szerint a két férfi elhatározta, hogy elszámoltatják a nőt, akihez a fiatalabb férfi érzelmileg kötődött, és akire ezáltal féltékeny is volt.

Idén januárban, sötétedést követően autóval a nő otthonához hajtottak, ahol a fiatalabb férfi felszólította a ház előtt tartózkodó nőt arra, hogy üljön be a kocsiba. Mivel erre a nő nem volt hajlandó, a férfi megragadta őt, a járműhöz lökdöste és a hátsó ülésre erőszakkal betuszkolta a nőt. A járművel elhagyták Győrt és egy közeli faluba, a fiatalabb férfi otthonához hajtottak. Az út során a fiatalabb férfi folyamatosan becsmérelte, továbbá tenyérrel és ököllel is ütlegelte a nőt, melyre az idősebb férfi is biztatta.

A fiatalabb férfi az otthonához érve a nőt a ruházatánál fogva behúzta az épületbe, az ajtót pedig kulcsra zárta. A házban tovább ütötte és meg is rúgta a nőt.

A férfi a nőt a házból az esti órákban akkor engedte el, amikor telefonon értesült arról, hogy cselekménye következtében rendőri intézkedésre került sor.

A vádlottakkal szemben halmazati büntetésként 4 és fél év is kiszabható. A fiatalabb férfi egyébiránt más ügyben elrendelt letartóztatásban várja az eljárás folytatását.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

Fotó: illusztráció (Shutterstock)