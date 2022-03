Átaludták a szülők, amint felmosóvödörbe fulladt a kisbabájuk

Megosztás itt:

Rejtélyes, hogyan jutott a vödörbe, hiszen egy öthónapos gyerek nem hogy járni, még kúszni sem igen tud. Ez a mozgásforma általában 6-8 hónapos korukban fejlődik ki náluk. Ami biztos, a 21 éves édesanyát a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt hallgatták ki. Vallomásában azt állította: mialatt a férje aludt, közös ágyukba tette a csecsemőt, ahonnan a vödörbe esett. A kérdés sokakban felmerült, vajon minden pontosan úgy történt, ahogy azt a nő előadta? Hiszen ha például maguk közé tették volna a babát, biztosan nem gurulhatott volna le az ágyról, de az is felvetődött, hogy nem riadhattak fel a hangokra?

Rákoskeresztúr egyik újépítésű lakóparkjának a szélén fekszik az alapítványi tulajdonban lévő Családok Átmeneti Otthona. A negyven férőhelyes otthonban jelenleg 11 hátrányos helyzetű vagy krízishelyzetbe került család él. Amikor vasárnap délelőtt a helyszínre érkeztünk, az intézmény fenntartójának képviselője éppen akkor távozott onnan. Érdeklődésünkre elmondta, a nyomozás folyamatban van, ők pedig nem akarnak nyilatkozni a történtekről. Annyit ezért közölt, a szülők már szombaton elhagyták a helyszínt, és vélhetően már nem is jönnek vissza. Úgy tudjuk, a tragikus sorsú család fél éve élt az átmeneti szálláson. Egy négyéves kislányuk és egy másfél éves kisfiuk van még, akiket a nagyszülők vittek el magukhoz. Tudtunk beszélni több lakóval és az otthon vezetőjével is, de az esetről ők sem akartak nyilatkozni. Csak azt tettek hozzá, nagyon megrázta a családot a tragédia. Értesüléseink szerint a feleség péntek este felmosott a szobában, ezért hagyta az ágy mellett a vízzel teli vödröt.

Hiába gyanúsították meg az elhunyt csecsemő édesanyját, egyáltalán nem biztos, hogy végül börtönbe kell vonulnia.

– Nem minden bűncselekménynél büntetendő a gondatlan elkövetés, de az emberölés esetében igen. Maximum öt év börtön szabható ki, de ennél jóval olcsóbban, akár pénzbírsággal, megrovással, vagy próbára bocsátással is megúszhatja az elkövető. Ha pedig két évre, vagy annál kevesebbre ítélik végül, a büntetését fel is függeszthetik – magyarázta a Blikknek Dr. Tran Dániel jogász. Hozzátette: szakértők fogják megállapítani, hogy az édesanya állításai megfelelnek-e a valóságnak, ám ha kiderül, hogy szándékosan okozta kislánya halálát, jóval hosszabb időre is rácsok mögé kerülhet.

