Aszódi kettős gyilkosság: Kiderült, hatalmasat hibáztak a rendőrök

Öt rendőr is hibázott az egész országot megrázó aszódi kettős gyilkosságban – számolt be róla a TV2 Tények. Két hónappal ezelőtt végezte ki egy férfi baltával két kislányát. A 14 és 16 éves tinik aludtak, amikor rájuk támadt.

A gyerekek eltűnését az édesanyjuk jelentette be. Kiderült, a rendőrök ki is vonultak a házhoz, de végül nem mentek be.

Emiatt a mulasztás miatt a rendőrök ellen fegyelmi eljárás indult, súlyos büntetésre számíthatnak.

A lányait kivégző férfi a gyilkosságok után öngyilkos akart lenni, vonat elé ugrott. Túlélte, már ki is engedték a kórházból, jelenleg az Igazságügyi Megfigyelő- és Elmegyógyító Intézetben van.

Borsonline