Idős nő hajtott autójával a sínekre, szörnyű csattanás lett a vége

2025. október 03., péntek 14:12 | MTI
sérült baleset vonatbaleset Apagy

Vonattal ütközött egy autó pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Apagynál, a gépkocsit vezető nő életveszélyesen megsérült.

  • Idős nő hajtott autójával a sínekre, szörnyű csattanás lett a vége

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gépkocsiba egy ember beszorult, őt a baktalórántházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki; a szerelvényen tizennégyen utaztak. A helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére azt közölte:

a balesetben egy 70 év körüli nő súlyos sérüléseket szenvedett, őt életveszélyes állapotban szállították földi úton kórházba.

A Mávinform a honlapján azt írta, a Vásárosnaményból Nyíregyházára tartó vonattal ütközött egy autó Apagy és Napkor között, egy földút sorompó nélküli átjárójában. A baleseti helyszínelés ideje alatt szünetelt a vonatforgalom Ófehértó és Nyíregyháza között, a Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonalon hosszabb eljutási időre kellett számítaniuk az utasoknak.

Fotó: Bordás Béla (szon.hu)

