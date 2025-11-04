Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Paláver 15:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Kék hírek

Amfetamint és kokaint is fogyasztott rendszeresen a lebukott magyar rapsztár

2025. november 04., kedd 13:35 | Origo
kokain amfetamin drogügy rapsztár T. Danny tiltott szerek

Drogügye miatt a híres popsztár a figyelem középpontjába került az elmúlt időben. Mint kiderült, T. Dannynek rendőrségi ügye lett a tiltott szerek használata miatt, és ha végül a gyanú bebizonyosodik, súlyos büntetésre számíthat. A sztár nem alkalmi droghasználó a hírek szerint, hanem többszöri beszerzésről és olyan kemény drogokról van szó, mint az amfetamin és a kokain.

  • Amfetamint és kokaint is fogyasztott rendszeresen a lebukott magyar rapsztár

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Az elmúlt hetekben kábítószer-használat miatt került a reflektorfénybe T. Danny. Kiderült: a popsztár nemcsak alkalmi droghasználó, többször is beszerzett már kábítószert: amfetamint és kokaint – írta meg a Délmagyar.hu. A T. Danny-ként ismert Telegdy Dániel az egyik legfelkapottabb hazai pop és hip-hop előadó, telt házas koncertekkel, milliós lejátszásokkal, aki a koncertjein is is adott a látványra és a külsőségekre.

Jól ismeri az előadót a Dél- alföldi közönség, 2025 -ben T. Danny Szegeden is fellépett.  A popsztár az egyik húzóneve volt a nagyszínpadi látványos show-nak. Talán éppen ezért T.Danny kábítószer-ügylete nagy visszhangot váltott ki országosan. A sajtóhírek szerint a nyomozás során jelentős mennyiségű kábítószer és annak társas fogyasztása is felmerült. A popsztár egyelőre szabadlábon védekezik, miközben zajlik a nyomozás, már a szakértői vizsgálatok is folyamatban vannak. 

Az ügyben döntő fontosságú a lefoglalt anyagok mennyisége, a vallomások, valamint a toxikológiai eredmények. A kábítószer birtoklása a Büntető Törvénykönyv alapján, alapeseten 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel jár, minősített esetben pedig 2-8 év szabható ki. A magyar jog alapján már minősített eset gyanúját vethetik fel a körülmények, amelyek súlyosabb szankcióval is járhatnak. A többszöri beszerzés, kétféle szer és a társas fogyasztás már jóval szigorúbb megítélés alá esik a jogi elemzések szerint. A hasonló esetekben jellemző a felfüggesztett szabadságvesztés, pénzbüntetés, pártfogó kirendelése. Az ügy példaértékű lehet, hiszen több ezer fiatal rajong a T. Dannyért. Nem kizárt, hogy a bíróság példát statuál vele, tekintve az előadó ismertségét.

Fotó: Facebook

További híreink

Ön is szenved ettől a betegségtől? Az új kutatás áttörést jelenthet!

Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó

Izzik a levegő Marics Peti és Lengyel Johanna között – A rajongók szerint több van köztük, mint barátság

Futótűzként terjed a neten Magyar Péter legújabb agymenése, erre senki sem számított

Ez a 3 csillagjegy új életet kezdhet jövőre, vajon te is köztük vagy?

Tordai Bence akkora balegyenest vitt be Magyar Péternek, hogy azt Mike Tyson is megirigyelné

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

„Nagyjából úgy történt minden, ahogyan elterveztem” – Debreczeni-Klivinyi Kinga 11 hónap után újra a pályán

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

További híreink

Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat

Óriási magyar sikerek darts-ban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában
2
Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó
3
A világháború előszele: az unióban sorra töltik fel a kaszárnyákat
4
Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval
5
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
6
Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó
7
Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben
8
Megszorítások, költségvetési hiány árnyékában épült fel 270 millió euróból a legnagyobb román ortodox templom
9
Arne Slot véleményt mondott Szoboszlaiék heti csúcsrangadói előtt
10
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Jogerős ítéletet mondtak a beteglelkű apáról

Jogerős ítéletet mondtak a beteglelkű apáról

 Szexuális erőszak bűntette és többrendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt jogerősen 15 év fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy férfit, aki pornográf képeket készített hatéves kislányáról - tudatta a táblabíróság döntését kedden a Győri Fellebbviteli Főügyészség az MTI-vel.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!