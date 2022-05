Ambrus Attila Berki Krisztiánról: Látszott, hogy ott valami nincs rendben

Megosztás itt:

Már nem volt alkalma Ambrus Attilának arra, hogy békét kössön Berki Krisztiánnal. A 41 éves korában elhunyt médiaszemélyiség váratlan halála Attilát is megdöbbentette, annál is inkább, mert egykor nagyon szoros barátságot ápoltak egymással.

Krisztián és Attila 2017-ben egy csapatként versenyeztek az Ázsia Expressz első évadában, amit meg is nyertek. Heteken át egymásra voltak utalva, ez idő alatt pedig többször meg is nyíltak egymás előtt. Attila akkor többször is látta, hogy Berki elsírja magát a kislánya hiánya miatt.

A műsor után közösen adtak ki egy könyvet, ám a barátságuk ezután megromlott. Attila felidézte a legutolsó beszélgetésüket, ami nem éppen baráti hangnemben zajlott.

Az utolsó beszélgetésünk vitatkozássá fajult a közös könyvünk miatt. Akkor nagyon feldúlt volt, ott már éreztem, hogy valami nem kerek, én nem ilyennek ismertem meg Krisztiánt. Iszonyatosan beleállt a dolgokba, pedig korábban nem ezt csinálta. Az utolsó beszélgetésünk nagyon eldurvult, éreztem, hogy valami ott nincs rendben, legalábbis én ezt éreztem.

- fogalmazott a Mokkában Ambrus Attila.

A vita ellenére Attila úgy véli, sokan jobban tennék Krisztián bírálói, ha csendben maradnának.

"Azt vallom, hogy ha egy ember nem tudja magát megvédeni, különösen egy haláleset miatt, akkor nem illik bántani. Függetlenül attól, hogy hibázott, nem hibázott, megosztó volt-e vagy nem. Nem tudja magát megvédeni, a legoptimálisabb az volna, ha az emberek csendben maradnának az ítélkezés helyett. Főleg azért, mert ott a két kislány, akik valószínűleg majd egyszer visszaolvassák ezeket a véleményeket. Ők nem érdemlik meg ezt" - hangsúlyozta Ambrus Attila.

