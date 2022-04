Altatásban is ágyhoz bilincselik M. Richárdot, a Dózsa György úti halálos baleset részesét

Megosztás itt:

A családtagok azt remélik, ha minimális is, van remény arra, hogy M. Richárd meggyógyuljon, felépüljön, s büntetését letöltve új életet kezdjen. Két stroke után ehhez óriási csoda kellene, ráadásul a súlyos beteg férfi maga is tehetett arról, hogy ilyen állapotba kerüljön. M. Richárd korábban beszélt arról, nem bírja a bezártságot, emiatt stresszes állapotba került, ami szintén hatalmas kockázati tényezője lehet egy agyi infarktus kialakulásának.

Az életveszélyben levő elítéltet ma már a debreceni klinikán ápolják, fegyveres őr posztol a kórterme előtt.

A Blikk által megkérdezett orvos szakértő szerint a kábítószer használata nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy valakinél az átlagos hajlamnál is nagyobb százalékban alakulhasson ki az agyi infarktus, a stroke. M. Richárd soha nem csinált titkot abból, hogy rendszeresen fogyasztott kábítószert, ahogy korábban a Blikknek is elmondta, felszívott pár csík kokaint. A drog tragikus mértékben, akár hétszeres kockázattal növelheti meg az agyi érkatasztrófa kockázatát egy fiatal felnőtt esetében, a káros hatás a rendszeres drogfogyasztás utáni időkre is kihathat.

A korábban rendkívül jó fizikai állapotban levő férfi elismerte, rendszeresen fogyasztott kokaint és tiltott testtömeg növelő szereket/ Fotó: Grnák László

Ugyancsak növelhetik a kockázati tényezőt egyes testépítő, izomtömeg-növelő szerek, módszerek. Budai Attila testépítő szerint M. Richárd testalkatán egyértelműen látszott, a speciális edzésmunka, amihez tiltott, doppingszernek minősülő készítményeket fogyaszthatott.

