Álrendőr csalt ki pénzt Kőbányán

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, TESZÁRI NÓRA. 8.30 - A PERONON: SZANYI TIBOR SZOCIALISTA EP-KÉPVISELÕ. MEGBÁNTA KARÁCSONY GERGELY, HOGY A PÁRBESZÉD ÉS AZ MSZP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE LETT DERÜLT KI EGY KISZIVÁROGTATOTT HANGFELVÉTELBÕL. KARÁCSONY GERGELY: EZ A TITKOS HANGFELVÉTEL IS CSAK AZT BIZONYÍTJA, HOGY ÉN NEM EGÓBÓL VAGY HATALOMÉHSÉGBÕL, HANEM FELELÕSSÉGTUDATBÓL CSINÁLOM, AMIT CSINÁLOK. ELÍTÉLI AZ EGYÜTT ELNÖKE JUHÁSZ PÉTER, A KARÁCSONY GERGELY BESZÉDÉRÕL KÉSZÜLT HANGFELVÉTEL KISZIVÁROGTATÁSÁT. AZ ELLENZÉKI POLITIKUS CSALÓDOTT, MIVEL KARÁCSONY GERGELY FELRÚGTA A MEGÁLLAPODÁSUKAT, A VÁLASZTÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉSRÕL REGGELI JÁRAT. A KORMÁNYPÁRTI DALOS ATTILA NYERTE AZ IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST SOLYMÁRON. TUZSON BENCE, FIDESZ: A NEMZETI KONZULTÁCIÓ RÉSZLEGES FELDOLGOZÁSI ADATAI ALAPJÁN A RÉSZTVEVÕK ELSÖPRÕ TÖBBSÉGE NEMET MONDOTT A SOROS-TERVRE. MANCHESTERBEN ÉS EDINBURGH-BAN IS KONZULÁTUST NYIT A MAGYAR KÜLÜGYMINISZTÉRIUM A JÖVÕ ÉV ELEJÉN. AZ LMP ORSZÁGGYÛLÉSI HATÁROZATI JAVASLATBAN KEZDEMÉNYEZI A KORKEDVEZMÉNYES SZOLGÁLATI NYUGDÍJAK ADÓMENTESSÉ TÉTELÉT. AZ EUROBAROMÉTER FELMÉRÉSE SZERINT A MAGYAROK 86%-A ÚGY GONDOLJA, HOGY SZÉLESKÖRÛ PROBLÉMA A KORRUPCIÓ AZ ORSZÁGBAN. EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK PUCZI BÉLA ROMA VEZETÕ TISZTELETÉRE BUDAPESTEN. UKRAJNÁBÓL ÉS SZERBIÁBÓL JÖN A LEGTÖBB KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓ AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRÕL MAGYARORSZÁGRA VILÁGGAZDASÁG. BRIT NAGYKÖVET: A MAGYAROKNAK NEM KELL A BREXIT MIATT ELHAGYNIUK NAGY-BRITANNIÁT. KÖZÖS RAKÉTAVÉDELMI HADGYAKORLATOT TART DÉL-KOREA, JAPÁN ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETÉS MIATT. AZ EU OBSERVER ÖSSZEFOGLALÓJA SZERINT A PRÁGAI ÉS BUDAPESTI VEZETÉS MÁRIS AZT TERVEZI, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKHOZ HASONLÓAN JERUZSÁLEMBE TEGYE ÁT A NAGYKÖVETSÉGÉT. AZ ARAB LIGA KÖVETELI, WASHINGTON VONJA VISSZA JERUZSÁLEM IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT VALÓ ELISMERÉSÉT, DE EGYELÕRE NEM TESZ ELLENLÉPÉSEKET. AZ IZRAELI VÉDELMI MINISZTER SZERINT BOJKOTTÁLNI KELL AZOKNAK AZ ARAB KÖRZETEKNEK AZ ÜZLETEIT, AMELYEKBEN DONALD TRUMP SZAVAI MIATT LÁZONGANAK. A PALESZTINOKNAK TEENDÕ BÁTOR GESZTUSOKRA SZÓLÍTOTTA FEL EMMANUEL MACRON BENJÁMIN NETANJAHUT, AKIVEL PÁRIZSBAN TÁRGYALT. GYÚJTÓPALACKKAL DOBÁLTAK MEG EGY ZSINAGÓGÁT ÁLARCOSOK A SVÉDORSZÁGI GÖTEBORGBAN SZOMBATON KÉSÕ ESTE, SENKI SEM SÉRÜLT MEG. TÍZEZREK VONULTAK AZ UTCÁRA TEL-AVIV BELVÁROSÁBAN A KORMÁNYZATI KORRUPCIÓ FELSZÁMOLÁSÁT ÉS BENJÁMIN NETANJAHU MINISZTERELNÖK TÁVOZÁSÁT KÖVETELVE. LAKÓHÁZNAK ÜTKÖZÖTT EGY KISREPÜLÕGÉP SAN DIEGÓBAN, A BALESETBEN KÉT EMBER MEGHALT, ÉS KETTEN MEGSÉRÜLTEK. SPANYOLORSZÁG NÖVELI AZ AFGANISZTÁNBAN ÉS MALIBAN ÁLLOMÁSOZÓ KATONÁINAK SZÁMÁT. FELAVATTÁK A MAGYARORSZÁG SEGÍTSÉGÉVEL HELYREÁLLÍTOTT TEMPLOMOT A FÖLDRENGÉS SÚJTOTTA KÖZÉP-OLASZORSZÁGBAN. KAVICSZÁTONYRA FUTOTT EGY ANGOL KOMP CALAIS FRANCIA KIKÖTÕVÁROSNÁL; A FEDÉLZETÉN LÉVÕ 313 UTASNAK NEM ESETT BAJA. KIZÁRJÁK A LEGFONTOSABB VENEZUELAI ELLENZÉKI ERÕKET A JÖVÕ ÉVI ELNÖKVÁLASZTÁSRÓL AZ ÁLLAMFÕ BEJELENTÉSE SZERINT. A KÕBÁNYAI RENDÕRÖK ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI RENDÕRNEK ADTA KI MAGÁT, MAJD 850 EURÓT VETT EL EGY KÜLFÖLDÖN ÉLÕ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRTÓL. 47 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN A RENDÕRÖK. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY ÚTTESTEN ÁTKELÕ GYALOGOST A ZALA MEGYEI SÁRHIDÁN. SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT EGY GYALOGOS, AKIT ELÜTÖTT EGY AUTÓ BUDAPESTEN, A VIII. KERÜLTBEN. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A CSONGRÁD MEGYEI SZATYMAZON. AUTÓVAL ÜTKÖZÖTT EGY MOTOROS BUDAPESTEN A XVIII. KERÜLETBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. TÖBB MINT EGY KILÓ DROGOT TALÁLTAK A RENDÕRÖK EGY FÉRFINÉL AZ AUTÓJÁBAN A SOROKSÁRI ÚTON, AKI ÉPPEN A KORMÁNYRA BORULVA ALUDT A ZÖLD LÁMPÁNÁL.