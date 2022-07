Állatkínzással vádolják a realitysztárt, sokkoló videó készült róla – 18+ csak erős idegzetűeknek

Megosztás itt:

Ceaser Emanuelt, a népszerű amerikai realityszereplőt a múlt hónapban kirúgták a VH1 Black Ink Crew csapatából, miután elterjedt egy videó, amelyen egy kertiszékkel megver egy kutyát. Az interneten futótűzként söpört végig az az utcai kamerás felvétel, melyen látni, ahogyan a Ceaser többször oldalba rúgja szegény, ártalmatlan állatot, majd egy székkel rácsap.

Emanuelt július 9-én kétrendbeli állatkínzás és egy rendbeli súlyos állatkínzás vádjával vádolták meg, azonban a 43 éves sztárt rövid idő bebörtönzés után, még aznap szabadon engedték - írja a People, ahol arról is lehet olvasni, hogy a videó nem most készült, hanem körülbelül egy éve, és Ceaser csak védelmezni szeretett volna a valóban agresszív kutyákkal szemben egy védtelen, egy másik, kisebb állatot. Mindenesetre most szembe kell néznie az igazságszolgáltatással a gazdag tetoválószalon-tulajdonosnak.

Borsonline