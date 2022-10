Alkohollal próbálta elhallgattatni a megrontott kisfiúkat a 70 éves pedofil kórista

Megosztás itt:

30 évnyi garázdálkodás után zárták börtönbe a most 70 éves templomi kórusvezetőt, Richard Owent. A férfiről ugyanis kiderült, hogy közel sem az a jámbor nyugdíjas, akinek látszott, ugyanis rájöttek, hogy több évtizedes pályafutása alatt gyermekek tucatjait bántalmazta szexuálisan - írja a Daily Mail.

A férfi azokat a - javarészt kilenc év körüli - kisfiúkat környékezte meg 1968 és 1998 között, akik a winsfordi, knutsfordi és altrinchami templomok kórusába jártak énekelni. A gyerekeknek először a bizalmába férkőzött, majd felajánlott nekik, hogy elfuvarozza őket haza vagy éppen a templomban, de volt, akit egy ebéd vagy egy kirándulás ígéretével csábított be a kocsijába, ahol aztán molesztálta és megrontotta őket.

Az erőszakot a rémült gyerekeknek mindig ugyan azzal magyarázta: azt mondta nekik, hogy szemtelenségük miatt, fegyelmezés gyanánt bántalmazza őket szexuálisan.

Az esetek után a pedofil szörnyeteg aztán rendszeresen kitette őket otthon a kocsiból, de előtte édességet, pénzt vagy éppen alkoholt adott nekik.

A bíróság előtt a férfi végül 27 erőszakot ismert be, azonban a lap értesülései szerint a valós áldozatainak száma akár több százra is rúghat pályafutása során, ugyanis három települést is bejárt az évtizedek alatt.

Legutoljára, az Altrincham-i St John's kórusvezetője volt, ahol az énektanítás mellett önkénteskedést is vállalt, a gyerekeket pedig gyakran kísérte el az osztálykirándulásokra.

A molesztált és megrontott fiúk azonban akkor még nem mertek beszélni a velük történtekről, azonban Owen ideje alatt gyanúsan sokan hagyták el nemcsak a kórust, hanem az iskolát is. Tetteire a kétezres években került fény, a miután az Anglikán Egyház felkérésére a hatóságok is elkezdték vizsgálni a férfi zavaros múltját.

Végül aztán 2020-ban tartóztatták le, idén januárban pedig vádat emeltek ellene, azonban a nyomozás nem volt egyszerű, az akkori kisfiúk ugyanis most már 38-62 évesek. Többeket mégis sikerült azonosítani:

- A nyomozás hosszú, és nehéz volt, nem volt egyszerű azonosítani azokat, akik Owen bántalmazását elszenvedték. Az ehhez hasonló nyomozások viszont fontos üzenetet hordoznak: ha bántalmazás áldozata lettél, nem számít, milyen régen történt, hanem az, hogy bátran előállj és beszélj róla

- közölte a bíróságon Dave Hutcheon nyomozófelügyelő.

– Ezek az emberek tanúbizonyságot tettek a bátorságukról azzal, hogy beszéltek egy több mint 50 évvel ezelőtti megpróbáltatásukról

- dicsérte a korábbi áldozatok lélekjelenlétét.

A férfi végül 12 év börtönbüntetést kapott.

