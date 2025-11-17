Keresés

2025. 11. 17. Hétfő
Akár 10 kiló drog is lehetett volna belőle: mosószernek álcázva csempésztek amfetamint Hollandiából

2025. november 17., hétfő 10:00 | Hír TV
drog NNI Rendőrség

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) munkatársai elfogtak két budapesti férfit, akik a gyanú szerint nagy mennyiségű amfetamint csempésztek Hollandiából Magyarországra. A kábítószert egy mosószeres flakonban rejtették el – közölte a rendőrség hétfőn.

  • Akár 10 kiló drog is lehetett volna belőle: mosószernek álcázva csempésztek amfetamint Hollandiából

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) hétfőn a police.hu oldalon adott hírt arról, hogy egy sikeres akció keretében két budapesti férfit fogtak el, akik a gyanú szerint Hollandiából csempésztek kábítószert az országba. 

Elfogás az M1-es autópályán

A közlemény részletezi, hogy a két férfi éppen Hollandiából tartott hazafelé, amikor az M1-es autópálya Hansági pihenőjében a rendőrök lecsaptak rájuk. A járművük átkutatása során a nyomozók egy 4,5 literes mosószeres flakont találtak, amely a gyanú szerint folyékony amfetamint tartalmazott.

Bár az illegális folyadék szakértői vizsgálata még zajlik, az előzetes becslések szerint a lefoglalt anyagból nem kizárt, hogy több mint 10 kilogramm kábítószert lehetett volna előállítani.

A két férfit kábítószer-terjesztés megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A droggyanús anyagon felül a hatóságok 620 ezer forintot, 1600 eurót, mobiltelefonokat és egy gépkocsit is lefoglaltak tőlük.

A teljes hálózatot felszámolták

A nyomozás nem állt meg a két csempésznél; a KR NNI rövidesen a kábítószer-láncolat további tagjait is azonosította. Egy budapesti áruház parkolójában elfogták a bűnbanda köztes terjesztőjét is. A gyanú szerint ez a nő volt az, aki a Hollandiából beszerzett drogot a két férfitól átvette, majd továbbértékesítette. A nő autójából 52 gramm zöld növényi törmelék került elő, lakásán pedig további kábítószergyanús anyagokat, 407 ezer forintot és mobiltelefonokat foglaltak le.

Az akció harmadik lépcsőjében a nyomozók elfogták a láncolat alsóbb kapcsolatait is: egy budapesti férfit, annak élettársát, valamint a férfi egyik vásárlóját.

Ennél a három gyanúsítottnál tartott kutatások során összesen majdnem 2 kilogramm marihuánát, valamint több mint 600 gramm egyéb drogot találtak. Ezen felül a rendőrök lefoglaltak tőlük több mobiltelefont, egy gépkocsit, 100 eurót és több mint 4,6 millió forint készpénzt is. A férfit és élettársát kábítószer-kereskedelemmel, míg vásárlójukat kábítószer birtoklásával gyanúsította meg a KR NNI.

Forrás: MTI

