Ájultra erőszakoltak egy 17 éves lányt, borzalom, ki művelte ezt vele

Borzalmas dolgokat kellett átélnie egy 17 éves lánynak az indiai Haidarábádban. A lány a barátaival elment egy szórakozóhelyre Jubilee Hillsben, majd amikor hazaindult volna, 3 fiú, akik addig szintén ott szórakoztak, felajánlotta, hogy hazaviszi a lányt. Be is ült a fiúk piros Mercedesébe, ám még rémálmában sem gondolt arra, ami ezután történni fog.

A fiúk egy félreeső részre vitték a lányt, ahol a barátaik már vártak rájuk. Öten is megerőszakolták a fiatalt, aki a sokktól eszméletét vesztette. A lányra járókelők találtak rá, akik azonnal értesítették a mentőket. A rendőrségen a lány édesapja tett feljelentést. Az utcai kamerák felvételei alapján sikerült azonosítani a támadókat, hármat már el is kaptak. Mint kiderült, egy "prominens politikai vezető" fia is a gyanúsítottak között van, ám a nevét a hatóság nem árulta el.

A lány a támadás óta sokkos állapotban van, gyógykezelésre szorul.

Borsonline