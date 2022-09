Agresszió a tárgyalóteremben

Megosztás itt:

A megyeszékhelyi bíróságon 2022. szeptember 20-án egy ikerpár, akik történetesen vádlottjai voltak egy büntetőügynek, a tárgyalás közepén előbb hangoskodni, majd szidalmazni és ütlegelni kezdték a sértettet. A bíró próbálta a feleket lecsitítani, nem sok sikerrel. A kiabálást hallotta, egy éppen másik ügy miatt ott tartózkodó kollégánk, Rapp Mátyás r. törzszászlós is. Ekkor jöttek ki a tárgyalóból segítséget kérni. Kollégánk azonnal intézkedett, előbb felszólította a két férfit, hogy hagyják abba az ordibálást. Egyikük megértette a kérést, a testvérpár másik tagja azonban nem hagyta abba a rendzavarást. Ekkor a sértett már a bíró mögött megbújva állt, a vádlott pedig őt is és a bírót is fenyegetni kezdte. A kolléga többszöri felszólítás után bilincseléssel tudta csak megfékezni az agresszív vádlottat, akit az addigra megérkező egyenruhásokkal együtt előállítottak a rendőrségre. A 29 éves helyi férfit munkatársaink azonnal gyanúsítottként hallgatták ki hatósági eljárás megzavarásának bűntette és súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt.

A bíróság képviselői még aznap köszönőlevelet küldtek Rapp Mátyás őrparancsnok hatékony közreműködéséért, hogy a tárgyalóteremben visszatérhetett a rend.

Ezzel még nincs vége az agressziónak. Ugyanis miközben az ikerpár egyik tagját a rendőrök elszámoltatták, a tárgyalóteremből hazafelé tartó fivére egy macsétát vett magához, majd útnak indult, hogy revansot vegyen. Már úton volt a sértett otthonához, amikor az éber járőrök ellenőrizték, és a férfitól lefoglalták a közbiztonságra veszélyes eszközt, és vele szemben eljárást indítottak.

Police.hu