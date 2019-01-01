2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Afgán menekült bántalmazott egy párt a Keleti pályaudvarnál

MTI, Hír TV

2019. január 1., kedd 16:41, frissítve: kedd 18:12

Egy afgán menekült bántalmazott egy párt Budapesten, a Keleti pályaudvarnál szilveszter éjjel - közölte a rendőrség kedd délután honlapján.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közleménye szerint a 24 éves férfi december 31-én 22 óra 30 perckor támadt rá egy párra a Keleti pályaudvarnál, akiket ököllel meg is ütött. A pár egy buszra menekült fel, de az afgán férfi követte őket. A buszvezető egy Thököly úti buszmegállóban leszállásra szólította fel az agresszívan viselkedő, ittas férfit, aki ezt követően addig ütötte és rúgta a busz szélvédőjét, amíg az pókhálósan betört. Az afgán férfit a helyszínre érkező járőrök fogták el, aki azonban a rendőri intézkedésnek is ellenállt.

 

A rendőrök M. M. afgán állampolgárt előállították a VII. kerületi kapitányságra, ahol rongálás és garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Kihallgatását követően őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására - írta a BRFK.

 

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