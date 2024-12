A zárkaajtó kilincsébe vezetett árammal akarták megölni az őrt

A jogerős szabadságvesztését Szegeden töltő vádlott és társa kávéja és dohánya 2020. szeptember 18-án elfogyott, és vásárolni sem tudtak, mert nem volt rá pénzük. A két férfi haragját az is erősítette, hogy a felügyelők azt sem engedték nekik, hogy a kávét és a cigarettát más cellák fogvatartottjai juttassák át a zárkájukba. Felháborodásukban azt beszélték meg, hogy a cellában levő hosszabbítót megbontják, és egy vezetékdarabot csatlakoztatnak az egyik konnektorba, valamint a teljesen fém zárkaajtó kilincsébe azért, hogy az ajtóhoz legközelebb hozzáérő felügyelőt halálos áramütés érje. A két elítélt neki is látott ennek, de a szerelést nem tudták befejezni, mert a zárkafelelős észrevette, mit csinálnak, majd a történteket a zárkaellenőrzés során jelentette.

Your browser does not support the video tag.