A vádlott súlyosan bántalmazta a kiskorú lányát a buszon fenyegető sértettet

A vádlott kiskorú lánya a barátnőjével együtt 2021. július 16-án Debrecenben tartózkodott, majd 19 óra körüli időben távolsági autóbusszal utaztak haza Téglásra. A buszon utazott az ittas sértett is a testvérével.

A vádlott lánya és a barátnője a buszon beszélgettek, hangosan nevetgéltek, azonban a sértett és a testvére azt hitték, hogy rajtuk gúnyolódnak, ezért a sértett szidni kezdte őket, majd veréssel is fenyegetőzött. A kiskorú ettől megijedt, telefonon felhívta az édesanyját, illetve segítséget kért az autóbusz vezetőjétől is. A buszsofőr ezt követően megállította a járművet, az utastérbe ment és felszólította a sértettet, valamint testvérét a tisztességes viselkedésre, majd a jármű folytatta útját. A sértett és a testvére azonban ezt követően is tovább szidalmazták és fenyegették a lányokat, a kiskorú ettől kezdve telefonon folyamatosan tartotta a kapcsolatot az édesanyjával. Az anya a történteket közölte élettársával, ezért a vádlott autóval az egyik téglási autóbuszmegállóhoz ment, ahol a lányának és barátnőjének le kellett szállnia.

Miután a lányok megérkeztek, közölték a vádlottal, hogy a sértett és testvére az előző buszmegállóban már leszálltak. Erre a vádlott személygépkocsiba ült és elment Hajdúhadházra, ahol a buszmegálló közelében megtalálta a sértettet és a testvérét, akiket számonkért a buszon történetek miatt. A vádlott és a sértett azonnal szóváltásba keveredett egymással, kölcsönösen szidták egymást, mire a vádlott hirtelen ököllel megütötte a sértett férfi arcát, aki ennek következtében hanyatt esett és a fejét beütötte a térkőburkolatba.

A sértett a vádlott bántalmazása következtében 8 napon túl gyógyuló életveszélyes, agyzúzódásos sérülést szenvedett.

Az ügyben a nyomozást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság folytatta le.

A bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Törvényszéken. A vádiratban indítványt tett arra, hogy a törvényszék a vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje.

