A vád szerint bódult állapotban vezetett és a rendőröket is megkínálta a kábítószerből

A vádiratban az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint azt, hogy a bíróság tiltsa el a férfit a közúti járművezetéstől.

A vádirati tényállás szerint az 53 éves vádlott 2019. november 25-én 22 óra 40 perc körül Hajdúszoboszlón úgy vezette a tulajdonát képező személygépkocsit, hogy a vezetési képességre hátrányosan ható kábítószer, marihuána befolyása alatt állt. A férfi néhány száz métert tett meg bódult állapotban úgy, hogy még a jármű elakadásjelzőjét is használta és nagyon lassan haladt, majd az út közepén megállt. Ezt észrevette két férfi, akik rászóltak a vádlottra, hogy álljon be a parkolóba, mert akadályozza a forgalmat. A két tanú látta, hogy a vádlott zavart állapotban van, összefüggéstelenül beszélt, ezért segítettek neki, hogy a gépkocsival be tudjon állni a parkolóba, majd értesítették a rendőrséget. A helyszínre érkező rendőrök intézkedés alá vonták a férfit, aki eközben arról kérdezte az egyenruhásokat, hogy van-e szükségük kábítószerre – fogalmaz a vád.

A vádlott a járásbíróságon először beismerte a bűncselekmény elkövetését, azonban röviddel ezután mégis vitatta a vádirat egyes pontjait, majd a bíró kérdésére azt mondta, hogy ő nem vezette az autót, csak a parkolóban állt. Ezt követően viszont meggondolta magát és újra elismerte a bűncselekmény elkövetését. A bíróság a férfi bizonytalanságára tekintettel nem tudta elfogadni a beismerő nyilatkozatát, ezért az ügyet tárgyalásra utalta, mivel a tényállás tisztázása szükséges. Ha a bíróság a bűnösség beismerésére vonatkozó nyilatkozatot elfogadta volna, akkor a vádirati tényállás megalapozottságát és a bűnösség kérdését nem vizsgálja tovább. Az eljárás 2022. február 3-án a tanúk meghallgatásával folytatódik.

Hír TV