A testvérpár hajnalban végigverte a szórakozóhely vendégeit

A Nyíregyházi Törvényszék társtettesként elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt ítélt el egy fiatal testvérpárt, akik 2020. júliusában egy vidéki presszó vendégeire támadtak és az ittas embereket ütlegelve többeknek súlyos sérüléseket okoztak. A bíróság a 19 éves vádlottat 2 évi, végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett börtönre, fiatalkorú öccsét 1 év 8 hónap fiatalkorúak fogházára ítélte, amelynek végrehajtását 4 évi próbaidőre ugyancsak felfüggesztette. A bíróság a vádlottak pártfogó felügyeletéről rendelkezve kötelező magatartási szabályként írta elő, hogy magukat konfliktus- és agressziókezelő tréningnek vessék alá, valamint azt, hogy nyilvános helyen tartózkodniuk kell szeszes ital fogyasztásától.

A cselekmény napján a testvérpár hajnalig italozott egy községi presszóban, ahol nagy létszámú vendégsereg tartózkodott. A szintén ott mulatozó fiatal sértettek az elfogyasztott alkohol miatt szinte magatehetetlen, védekezésre képtelen állapotba kerültek. Kötekedni és verekedni akartak, ezért minden ok és előzmény nélkül támadtak a sértettekre. Egy fiatalembert lökdöstek, ököllel többször megütötték, és miután áldozatuk a földre esett, egyikük nagy erővel fejbe rúgta. Koponyasérülése életveszélyes volt. Az elkövetők ezután még folytatták a garázdálkodást, másik két sértettre is rátámadtak: ütlegelték őket, sőt egyiküket állon is rúgták. Ezek a fiatal férfiak az ok nélküli bántalmazás során orrcsonttöréses sérülést szenvedtek.

A vádlottak részben beismerő vallomást tettek, a súlyos sérülést szenvedett sértettnek pedig kártérítést is felajánlottak. A sértettek a tárgyaláson nem kérték a megbüntetésüket, sőt a támadóik bocsánatkérését is elfogadták. Az enyhítő körülményekre tekintettel határozott a törvényszék felfüggesztett szabadságvesztés kiszabásáról.

A megyei főügyészség mindkét vádlott terhére hosszabb tartamú, végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabása céljából fellebbezett. A vádlottak és védői az elsőfokú bíróság ítéletét tudomásul vették.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a törvényszék ítélete a büntetés céljainak nem felel meg, az igen enyhe büntetés sem az egyéni, sem az általános megelőzésre nem alkalmas. Bár a büntető törvény szerint fiatalkorú elkövetővel szemben kiszabott büntetés vagy intézkedés célja elsősorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön, és a társadalom hasznos tagjává váljon, azonban a személy elleni erőszakos, garázda bűncselekmények súlyos következményei tettarányos büntetést igényelnek.

Az ügyészség fellebbezését a Debreceni Ítélőtábla bírálja el.

